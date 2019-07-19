14-летний нижегородец надышался газовым баллоном и умер до приезда скорой

СЕГОДНЯ 16:08 2019-07-19T16:08:06+03:00

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Несколько дней назад в Нижнем Новгороде скончался 14-летний подросток, который надышался газовым баллоном. Об этом сообщил источник «Комсомольской правды».

Трагедия произошла 16 июля 2019 года в одной из квартир жилого дома на улице Зимина. Несовершеннолетний школьник закрылся в ванной, надышался газом из баллончика для заправки зажигалок. Прибывшие через несколько минут медики диагностировали смерть подростка.

Мальчик рос в хорошей семье, на учете не состоял. Сейчас обстоятельства трагедии выясняют правоохранительные органы. Согласно информации, погибший учился в восьмом классе.

Напомним, в середине октября прошлого года прямо на лавочке рядом с торговым центром Нижнего Новгорода погиб 14-летний мальчик. Позже выяснилось, что они вместе с друзьями купили в магазине баллончик с газом и решили им подышать. В результате подросток скончался еще до приезда скорой помощи. Через несколько дней в Кстове рядом с торговым центром нашли тело еще одного подростка. 13-летний мальчик приобрел в магазине баллончик с газом.

ИСТОЧНИК KP.RU