«Сначала клей, теперь газ. Что дальше?»: Еще один подросток из Нижегородской области погиб, надышавшись газом из баллончика

СЕГОДНЯ 14:11 2018-10-31T14:12:27+03:00

Еще один подросток из Нижегородской области погиб, надышавшись газом из баллончика Фото: Александр ГЛУЗ

Это уже второй случай гибели мальчиков из-за газа за последние две недели

Изменить размер текста: A A

Несколько дней назад в Кстове рядом с торговым центром погиб подросток. 13-летний Кирилл В. приобрел в магазине баллончик с газом. После этого они с друзьями ушли на заброшенную территорию за парковкой и решили им подышать.

«Комсомолка» выяснила подробности в следственном комитете. Оказалось, после того, как мальчик отравился, он вернулся в торговый центр, где упал на пол.

- После того, как они с друзьями надышались из баллончика, пострадавший добежал до магазина, где и упал. Там и вызвали скорую, которая увезла его в больницу. Мальчик скончался уже в больнице, - рассказали в следственном отделе по Кстову.

По факту гибели 13-летнего Кирилла сейчас проводится проверка.

Также "Комсомолка" отправила запрос в министерство здравоохранения Нижегородской области, чтобы узнать подробности случившегося.

Напомним, это уже не первый случай отравления газом в Нижегородской области за последний месяц. В середине октября по Нижнему Новгороду разлетелась страшная новость: прямо на лавочке рядом с торговым центром погиб 14-летний мальчик. Позже выяснилось, что они вместе с друзьями купили в магазине баллончик с газом и решили им подышать. В результате подросток скончался еще до приезда скорой помощи.

После того случая лавочка превратилась в настоящий мемориал, нижегородцы приносили туда игрушки, цветы и конфеты. Друзья погибшего школьника расписали ее словами любви и скорби. В соцсетях стали активно обсуждать случившееся, а подростки получили урок. Но ненадолго.