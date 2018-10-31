«Сначала клей, теперь газ. Что дальше?»: Еще один подросток из Нижегородской области погиб, надышавшись газом из баллончика
Несколько дней назад в Кстове рядом с торговым центром погиб подросток. 13-летний Кирилл В. приобрел в магазине баллончик с газом. После этого они с друзьями ушли на заброшенную территорию за парковкой и решили им подышать.
«Комсомолка» выяснила подробности в следственном комитете. Оказалось, после того, как мальчик отравился, он вернулся в торговый центр, где упал на пол.
- После того, как они с друзьями надышались из баллончика, пострадавший добежал до магазина, где и упал. Там и вызвали скорую, которая увезла его в больницу. Мальчик скончался уже в больнице, - рассказали в следственном отделе по Кстову.
По факту гибели 13-летнего Кирилла сейчас проводится проверка.
Также "Комсомолка" отправила запрос в министерство здравоохранения Нижегородской области, чтобы узнать подробности случившегося.
Напомним, это уже не первый случай отравления газом в Нижегородской области за последний месяц. В середине октября по Нижнему Новгороду разлетелась страшная новость: прямо на лавочке рядом с торговым центром погиб 14-летний мальчик. Позже выяснилось, что они вместе с друзьями купили в магазине баллончик с газом и решили им подышать. В результате подросток скончался еще до приезда скорой помощи.
После того случая лавочка превратилась в настоящий мемориал, нижегородцы приносили туда игрушки, цветы и конфеты. Друзья погибшего школьника расписали ее словами любви и скорби. В соцсетях стали активно обсуждать случившееся, а подростки получили урок. Но ненадолго.