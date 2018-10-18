«Они решили попробовать природный газ»: 14-летний подросток погиб на лавочке рядом с ТЦ в Нижнем Новгороде

СЕГОДНЯ 14:40 2018-10-18T16:24:05+03:00

14-летний подросток погиб на лавочке рядом с ТЦ в Нижнем Новгороде Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

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Несколько дней назад одна из лавочек рядом с торговым центром «Седьмое небо» превратилась в настоящий мемориал. На ней появились фотографии подростка в черной рамке, игрушки и слова скорби.

«Покойся с миром», «Мы любим тебя», «Саня, ты был лучший», «Ты навсегда в наших сердцах», «10.10.18 13:32 был в сети в последний раз» - гласят надписи на лавочке.

Фото: страница Саши в соцсетях

До сих пор люди продолжают нести туда игрушки, цветы и конфеты. Как оказалось, 10 октября на этой самой лавочке погиб 14-летний Саша Ц. Он гулял вместе со своим другом, а потом ему стало плохо.

14-летний подросток погиб на лавочке рядом с ТЦ в Нижнем НовгородеФото: Роман ИГНАТЬЕВ

«Комсомолке» удалось пообщаться с друзьями Саши и узнать, что стало причиной трагедии.

- Он сидел с друзьями на лавке, они решили попробовать природный газ. Саша переборщил с ним и упал, друзья запаниковали, расстегнули рубашку, послушали сердце, а он уже мертвый лежит, - рассказала одна из его знакомых Наталья Маслова (имя и фамилия изменены, - прим.автора).

До сих пор люди продолжают нести к лавочке, где погиб мальчик, игрушки, цветы и конфеты.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Как сообщили «Комсомольской правде» в СУ СК РФ по Нижегородской области, сейчас по факту гибели Саши проводится доследственная проверка. Обстоятельства и причины случившегося выясняются.

Также в соцсетях распространилась информация, что на место происшествия 10 октября была вызвана скорая помощь, однако она долго не приезжала. Чтобы уточнить этот вопрос, «КП» отправила запрос в министерство здравоохранения Нижегородской области.

Оказалось, что врачи приехали ровно через 19 минут после того, как Сашин друг им позвонил. Кроме того, врачи подтвердили, что за несколько минут до трагедии Саша с друзьями купили в «Ашане» баллончик газа для заправки зажигалок, после чего на улице за магазином стали им дышать.