2019-06-19T16:22:46+03:00
Общество

Чиновники синхронизировали работу светофоров на двух перекрестках в Сормове

С такой просьбой обратились сами нижегородцы
Анастасия НАЗАРОВА
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Работу светофоров на перекрестках Ярошенко - Черняховского и Ярошенко - Чаадаева синхронизировали в Нижнем Новгороде по просьбе жителей. Об этом рассказал заместитель мэра Роман Колосов.

По словам чиновника, когда водители поворачивали с Чаадаева на Черняховского на зеленый, на следующем светофоре горел красный. Теперь светофоры синхронизированы.

- Начиная движение на зеленый свет от улицы Чаадаева, водитель проезжает на улицу Черняховского тоже на зеленый свет. Точно такая же «зеленая волна» здесь работает и для водителей, которые едут с улицы Ярошенко на улицу Чаадаева, - пояснил Колосов.

Напомним, накануне городские власти сообщили о планах по введению «зеленой волны» из 12 светофоров на проспекте Гагарина, где с недавних пор действует выделенная полоса для общественного транспорта.

Сообщалось также, что по поручению мэра Владимира Панова будет проанализирована работа светофоров во всем городе. Оптимизация их работы позволит увеличить пропускную способность улиц.

ИСТОЧНИК KP.RU

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