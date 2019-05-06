Режим работы светофоров изменили на Казанском шоссе

СЕГОДНЯ 17:04 2019-05-06T17:08:30+03:00

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Работу светофоров проанализируют в Нижнем Новгороде по поручению мэра Владимира Панова. Оптимизация светофорных объектов должна увеличить пропускную способность улиц. Об этом стало известно на выездном совещании по отработке обращений жителей в группе «Город без пробок», передает пресс-служба горадминистрации.

Комиссия проанализировала результаты изменения режима работы светофоров на перекрестке Казанское шоссе - улица Богдановича. После обращений жителей время работы объекта увеличили с 11 до 24 секунд в период с 7.00 до 10.00. По словам директора ЦОДД Дмитрия Брылина, пропускная способность перекрестка выросла на 10-15%.

Заместитель мэра Роман Колосов рассказал, что скоро изменения коснутся площади Лядова. Там хотят увеличить пропускную способность Молитовского моста в утренний час пик.

Кроме того, в планах ввести «зеленую волну» на улице Ванеева, чтобы снизить заторы на проезжей части.

- До июня будет синхронизирована работа 9 светофорных объектов на участке от улицы Белинского до площади Советской. В час пик будет изменяться движение таким образом, чтобы снизить количество заторов по улице, - добавил Брылин.

ИСТОЧНИК KP.RU