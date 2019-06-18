2019-06-18T16:08:08+03:00
Общество

«Зеленую волну» из 12 светофоров введут на проспекте Гагарина

Также чиновники подумывают о введении дополнительной полосы с приоритетом движения с арзамасского направления
Анастасия НАЗАРОВА
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«Зеленую волну» из 12 светофоров введут на проспекте Гагарина, где с недавнего времени появилась выделенная полоса для общественного транспорта. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.

По словам заместителя мэра Романа Колосова, после введения выделенной полосы автобусы стали ходить по расписанию даже в утренние часы пик.

- Но люди, которые приезжают в Нижний Новгород из-за города, испытывают определенный дискомфорт. Поэтому мы должны исправить те ошибки, которые допустили, - заявил чиновник.

В свою очередь руководитель центра помощи автомобилистам Сергей Кузин подтвердил, что после нововведений ни на одном участке дороги больше нет многокилометровых пробок.

- Это уже безусловный плюс, - считает эксперт.

Между тем общественники предложили создать приоритет движения с арзамасского направления. Согласно ПДД, приоритет отдается потоку из Богородска, что провоцирует создание пробок со стороны Арзамаса. Заместитель мэра поручил оценить целесообразность введения дополнительной полосы с приоритетом движения с арзамасского направления на проспекте Гагарина.

Ранее сообщалось, что мэрия подумывает об организации реверсивного движения на средней полосе проспекта Гагарина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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