«Зеленую волну» из 12 светофоров введут на проспекте Гагарина
«Зеленую волну» из 12 светофоров введут на проспекте Гагарина, где с недавнего времени появилась выделенная полоса для общественного транспорта. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.
По словам заместителя мэра Романа Колосова, после введения выделенной полосы автобусы стали ходить по расписанию даже в утренние часы пик.
- Но люди, которые приезжают в Нижний Новгород из-за города, испытывают определенный дискомфорт. Поэтому мы должны исправить те ошибки, которые допустили, - заявил чиновник.
В свою очередь руководитель центра помощи автомобилистам Сергей Кузин подтвердил, что после нововведений ни на одном участке дороги больше нет многокилометровых пробок.
- Это уже безусловный плюс, - считает эксперт.
Между тем общественники предложили создать приоритет движения с арзамасского направления. Согласно ПДД, приоритет отдается потоку из Богородска, что провоцирует создание пробок со стороны Арзамаса. Заместитель мэра поручил оценить целесообразность введения дополнительной полосы с приоритетом движения с арзамасского направления на проспекте Гагарина.
Ранее сообщалось, что мэрия подумывает об организации реверсивного движения на средней полосе проспекта Гагарина.
ИСТОЧНИК KP.RU