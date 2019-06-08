2019-06-08T20:12:13+03:00
Общество

Три человека до сих пор находятся в больнице после массового отравления в Дзержинске

Всего во время свадьбы отравились 26 человек
Юлия ДАНЧЕНКО
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По данным нижегородского минздрава, в настоящее время в больницах находится три человека, пострадавших от пищевого отравления в загородном клубе "Ранчо 636" в Дзержинске. По словам врачей, их состояние опасений не вызывает. Об этом рассказали в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Напомним, массовое пищевое отравление произошло 7 июня во время свадьбы в загородном клубе «Ранчо 636». Первым почувствовал себя плохо жених – его пытались привести в чувства собственными силами. Но немного позже почти всех гостей начало тошнить и рвать. Тогда же вызвали и «скорую». Приехало сразу семь машин.

По данным министерства здравоохранения Нижегородской области, отравились 26 человек, 17 из них были доставлены в больницу. Основную часть направили в инфекционное отделение дзержинской больницы, двое из которых попали в реанимацию. Троих пострадавших привезли в Нижний Новгород.

В субботу, 8 июня, утром в стационаре оставалось 11 человек, но уже во второй половине дня выписали еще шесть пострадавших. На поправку пошли и те, кто лежал в реанимации. А вечером в больнице осталось только трое пострадавших.

ИСТОЧНИК KP.RU

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