Со свадьбы в реанимацию: Массовое отравление в Дзержинске

Массовым отравлением закончилась свадьба в Дзержинске Нижегородской области. Торжественная регистрация проходила 7 июня в 16.00, а примерно в 18.00 все гости сели за стол в кафе «Рончо 636». Принесли закуски, начались поздравления, но где-то в 20.00 жениху неожиданно стало плохо.

- Сначала подумали, что выпил слишком много, съездили в аптеку, купили лекарства, - рассказал главный редактор «Комсомольской правды» - Нижний Новгород» Андрей Вовк, который оказался среди пострадавших. – Но потом все это начало приобретать массовый характер. Те, кто были на свадьбе, начали друг за другом бегать в туалет, всех тошнило. Тогда же начали звонить в «скорую».

К пострадавшим приехало сразу семь карет «скорой помощи». Врачи оказывали помощь на месте, кого-то сразу отвезли в больницу. Основную часть пострадавших доставили в инфекционное отделение дзержинской больницы, троих отвезли в Нижний Новгород – врачи опасались, что будут еще обращения, и мест не хватит. Отделение оказалось переполненным. По словам очевидцев, в больнице оказалось порядка 35 человек, двое из которых в реанимации.

- Не все поехали в больницу, кто-то поехал домой и справлялся своими силами, - рассказал Андрей Вовк.

Со свадьбы в реанимацию: Массовое отравление в ДзержинскеФото: Андрей ВОВК

Пока нет никаких официальных данных, чем отравились гости на свадьбе.

- Мы между собой поговорили, и решили, что, скорее всего, это салат, так как его ели все, - рассуждает Андрей. – А вот те, у кого было другое меню, не пострадали. Кто-то грешил еще на рыбный жюльен.

Невеста тоже заказала себе другое меню, так что она не пострадала. Ну если не счиать, что первая брачная ночь прошла не так , как запланировали.

Всего на свадьбе было около 70 человек, в том числе и трое детей от 7 до 15 лет.

По последним данным, в воскресенье, 8 июня, пострадавших уже начали выписывать. И жених был одним из первых, кто пошел на поправку - его выписали еще накануне. Стало лучше и тем, кто находился в реанимации.