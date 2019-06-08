Роспотребнадзор назвал предварительную причину массового отравления в Дзержинске

Согласно официальным данным минздрава Нижегородской области, во время свадьбы, которая проходила 7 июня в загородном клубе «Ранчо 636», отравились 26 человек. Из них 17 человек были госпитализированы. Однако после оказания медицинской помощи, пострадавших начали выписывать. По данным на 10.00 8 июня в больнице находится 11 человек со средней степенью тяжести. Двое из пострадавших по-прежнему остаются в реанимации. Однако у всех, кто отравился во время свадьбы, уже есть улучшения.

После полудня 8 июня стало известно, что состояние шести человек, которые были госпитализированы, не вызывает опасения.

Как только поступили первые сигналы о массовом отравлении, на место поисшествия приехали сотрудники управления Роспотребнадзора и начали санитарно-эпидемиологическое расследование, взяв пробы, пищи, продуктов, а также смывы с объектов внешней среды. Все пробы были направлены в лабораторию для изучения. Кроме того, сотрудники Роспотребнадзора провели осмотр загородного клуба и обнаружили ряд нарушений на пищеблоке: неправильное хранение и нарушение сроков хранения пищевых продуктов, не соблюдение правил мытья посуды. Были и другие санитарно-эпидемиологические нарушения.

По предварительной оценке специалистов, причиной массового отравления могло стать кулинарное блюдо, приготовленное с нарушением технологии. Сотрудники пищеблока, которые участвовали в приготовлении пищи, отстранены от работы и проходят медицинское обследование. Работа пункта общественного питания «Ранчо 636» приостановлена.

Роспотребнадзор готов оказать правовую помощь всем пострадавшим от отравления.

Напомним, первый, кому стало плохо во время свадьбы, оказался жених. Сначала все думали, что он слишком много выпил. Но через некоторое время половину гостей уже тошнило и рвало.

К пострадавшим приехало сразу семь карет «скорой помощи». Врачи оказывали помощь на месте, кого-то сразу отвезли в больницу. Основную часть пострадавших доставили в инфекционное отделение дзержинской больницы, троих отвезли в Нижний Новгород – врачи опасались, что будут еще обращения, и мест не хватит. Двое из пострадавших оказались в реанимации.

- Мы между собой поговорили, и решили, что, скорее всего, мы отравились салатом, так как его ели все, - рассуждает главный редактор «Комсомольской правды» - Нижний Новгород» Андрей Вовк, который оказался среди пострадавших. – А вот те, у кого было другое меню, не пострадали. Кто-то грешил еще на рыбный жюльен.