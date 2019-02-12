Ведущий Роман Беагон может возглавить департамент культуры Нижнего Новгорода

12 Февр. 17:34 2019-02-12T17:34:42+03:00

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Один из 10 известнейших ведущих Нижнего Новгорода Роман Беагон может занять пост директора департамента культуры. Об этом сообщает источник «Комсомольской правды».

Ранее Беагон участвовал в конкурсе на пост заместителя главы Нижнего Новгорода Владимира Панова по образованию, культуре и спорту, однако эту должность так и не занял, оставшись в резерве «Команды правительства». Кроме того, Беагон оказался одним из семи нижегородцев, которые в начале февраля вышли в финал конкурса «Лидеры России» в ПФО.

Напомним, должность главы департамента культуры освободилась после ухода Натальи Сухановой, которая месяц назад стала заместителем мэра Дзержинска. Она курирует блок социальной политики, включающий в себя департамент образования, департамент социальной политики и спорта (культура, молодежная политика и спорт) и отдел опеки, попечительства и усыновления.

ИСТОЧНИК KP.RU