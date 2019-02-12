Ведущий Роман Беагон может возглавить департамент культуры Нижнего Новгорода
Один из 10 известнейших ведущих Нижнего Новгорода Роман Беагон может занять пост директора департамента культуры. Об этом сообщает источник «Комсомольской правды».
Ранее Беагон участвовал в конкурсе на пост заместителя главы Нижнего Новгорода Владимира Панова по образованию, культуре и спорту, однако эту должность так и не занял, оставшись в резерве «Команды правительства». Кроме того, Беагон оказался одним из семи нижегородцев, которые в начале февраля вышли в финал конкурса «Лидеры России» в ПФО.
Напомним, должность главы департамента культуры освободилась после ухода Натальи Сухановой, которая месяц назад стала заместителем мэра Дзержинска. Она курирует блок социальной политики, включающий в себя департамент образования, департамент социальной политики и спорта (культура, молодежная политика и спорт) и отдел опеки, попечительства и усыновления.
ИСТОЧНИК KP.RU