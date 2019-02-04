2019-02-04T11:33:06+03:00
Общество

Семь нижегородцев вышли в финал конкурса «Лидеры России» в ПФО

Финал конкурса пройдет с 13 по 17 марта в Сочи
Анастасия НАЗАРОВА
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Семь нижегородцев вышли в финал конкурса «Лидеры России» в ПФО по итогам оценочных мероприятий 3 февраля.

По информации на сайте конкурса, на финал в Сочи, который пройдет 13-17 марта, поедут: Роман Беагон (предприниматель), Дмитрий Проскура (ПАО «Ростелеком»), Михаил Евстифеев (ООО «ЛинСофт»), Александр Симагин (ОО НПП «Прима»), Дмитрий Шелепнев (Арзамасское ЛПУМГ -филиал ООО «Газпромтрансгаз Нижний Новгород»), Илья Штокман (ООО «Бетонный завод «Вектор») и Василий Яицкий (министерство молодежной политики Тульской области).

По словам руководителя конкурса, гендиректора АНО «Россия - страна возможностей», проректора РАНХиГС Алексея Комиссарова, в Приволжье приглашения в финал получили 34 конкурсанта из 12 регионов федерального округа: семь из Нижегородской области, шесть из Башкортостана, шесть из Самарской области, четыре из Республики Татарстан, три из Саратовской области и два из Пермского края. От Республик Марий Эл и Мордовии, Оренбургской, Пензенской и Ульяновской областей, а также Чувашской Республики на финал поедут по одному участнику.

ИСТОЧНИК KP.RU

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