2019-01-14T10:24:04+03:00
Политика

Наталья Суханова назначена заместителем мэра Дзержинска по социальной политике

Она приступила к работе 14 января 2019 года
Юлия ИСАЕВА
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Фото: пресс-служба мэрии ДзержинскаФото: пресс-служба мэрии Дзержинска
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Мэр Дзержинска Иван Носков представил своего нового заместителя Наталью Суханову. Как сообщает пресс-служба горадминистрации, она приступила к работе в понедельник, 14 января 2019 года.

Суханова будет курировать блок социальной политики, включающий в себя департамент образования, департамент социальной политики и спорта (культура, молодежная политика и спорт) и отдел опеки, попечительства и усыновления. Распоряжение о ее назначении уже подписано.

- Уверен, что возглавив крупный блок, охватывающий все стороны социально-культурной жизни Дзержинска Наталья Евгеньевна сможет поддержать внедрение в организациях этой системы новых технологий, применить новаторские подходы и развить существующие институты, - прокомментировал свое решение Иван Носков.

Напомним, о том, что Суханову назначат заместителем Носкова, стало известно 9 января. Одной из ее основных задач, по всей видимости, станет подготовка и проведение юбилея Дзержинска – в 2020 году город химиков будет отмечать 90-летний юбилей.

Справка

Наталья Суханова родилась в Горьковской области. В 2000 году окончила ННГУ имени Лобачевского по специальности «Политология», а в 2015 году - НГЛУ имени Добролюбова по направлению «Международные отношения». В течение пяти лет она работала в различных коммерческих компаниях, с 2003 года возглавляла туристический клуб, а с 2011 была замначальника управления туризма, потребительского рынка и услуг, затем начальником отдела развития туризма и народных художественных промыслов министерства поддержки и развития малого предпринимательства, потребительского рынка и услуг Нижегородской области.

С 2014 года Суханова занимала пост начальника отдела подготовки к Чемпионату мира по футболу-, а с марта 2016 по ноябрь 2018 - директора департамента культуры администрации города Нижнего Новгорода.

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