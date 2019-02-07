15-летний Влад Королев пропал в Нижнем Новгороде

15-летнего Влада Королева, пропавшего накануне, ищут в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает нижегородская поисково-спасательная группа «Рысь».

Согласно информации, в среду, 6 февраля 2019 года, подросток вышел из школы на улице Зайцева, и с тех пор о его местонахождении нет никакой информации.

Влад Королев имеет худощавое телосложение, рост около 170-180 сантиметров и русые волосы. В день исчезновения он был одет в темно-синюю куртку с капюшоном, темно-синие штаны-джоггеры по щиколотку и черные кроссовки на белой подошве. При себе у юноши был серый рюкзак фирмы Supreme.

Любую информацию о местонахождении Влада Королева просьба сообщать волонтерам по номеру телефона 8 (831) 28-38-200 или в полицию по номеру телефона 102.

Напомним, в Нижегородской области также ищут пропавшего при загадочных обстоятельствах Рафика Аванесяна.