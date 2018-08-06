2018-08-06T12:47:09+03:00
Звезды

Нижегородец Арсений Гончуков получил приз за первый в России веб-сериал

Хоррор «Район тьмы» отметили на первом в стране фестивале веб-сериалов Realist Web Fest
Анастасия НАЗАРОВА
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Для Арсения Гончукова новая награда стала неожиданностьюДля Арсения Гончукова новая награда стала неожиданностьюФото: СОЦСЕТИ
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Первый в России фестиваль веб-сериалов Realist Web Fest начался неожиданно - с награждения! Первый приз фестиваля, который проходит в Нижнем Новгороде с 4 по 7 августа, получил российский режиссер Арсений Гончуков. Награда ему досталась за первый в стране интернет-сериал «Район тьмы. Хроники повседневного зла».

- Ааааа. Только что получил приз первого в России фестиваля веб-сериалов за первый в России веб-сериал! В родном городе, где родился и вырос. Команда, поздравляю! - написал режиссер на своей странице в Фейсбуке.

А ниже приписал, что о награде ничего не знал - ему не сообщили заранее. Оттого он в шоке!

- Первый российский профессиональный веб-сериал «Район тьмы» - это попытка исследования современного человека в пограничных ситуациях. С точки зрения вечных человеческих ценностей. Современные хроники борьбы людей и обстоятельства, - говорится на офицальном сайте проекта.

«Район тьмы» - проект, сделанный без продюсеров и государственной поддержки, на собственные средства. Все актеры и команда сериала ужасов работала бесплатно в течение трех лет. За это время вышло два сезона (всего 18 серий).

Прошлой весной Арсений Гончуков огорошил поклонников «Района» новостью, что продолжения не будет.

- «Район тьмы» стал первым настоящим веб-сериалом в России, первым в жанре триллер и хоррор. Сериалом, который закрыт. Который погиб. Который… нет, невозможно сказать «выдохся». Но который закрылся, оставшись без финансирования, и уходит в историю, - такое сообщение появилось на сайте проекта в апреле 2018 года.

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