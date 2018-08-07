Режиссер «Района тьмы» Арсений Гончуков: «Свое я уже получил»

7 Авг. 19:18 2018-08-07T21:00:09+03:00

Известный нижегородец рассказал, почему он зарекся снимать кино, можно ли его считать революционером и как ему в статусе холостяка

Изменить размер текста: A A

Первый в России фестиваль веб-сериалов Realist Web Fest стартовал в Нижнем Новгороде со знакового события - вручения нижегородскому режиссеру Арсению Гончукову приза за первый в России веб-сериал «Район тьмы. Хроники повседневного зла» (18+). «Комсомольская правда» встретилась с режиссером и узнала, почему он зарекся снимать кино, можно ли его считать революционером и как ему в статусе холостяка.

Веб-сериал как глоток воздуха

- Могли вы представить, что когда-нибудь получите такой приз?

- Возможно, прозвучит нескромно, но да. Мы первые взялись за эту тему, первые задумались о веб-сериале. Объективно говоря, мы сделали много для того, чтобы нас как-то отметили. Я благодарен организаторам за этот приз.

- В момент получения награды в зале находилась ваша мама. Получается, не зря привели.

- Зная мой характер (я мог пересидеть в гостинице), организаторы настоятельно попросили меня прийти на церемонию открытия. Ну и 76-летнюю маму пригласил. Даже не знаю, кому из нас была приятнее награда: ей или мне. Я живу в Москве, и мама много таких славных минут не видит.

- Плакала, наверное?

- Нет, обошлось без слез. Она переживала потом, долго оттаивала.

"Район тьмы" вошел в конкурсную программу первого в России фестиваля веб-сериаловФото: СОЦСЕТИ

- Ваш сериал участвует в конкурсе, но приз вы уже получили. Нет ощущения, что больше никакая награда не светит на Realist Web Fest?

- Именно так я и думаю. Хотя по моему опыту жюри всегда действует объективно. Поэтому, возможно, чем-то и наградят, но мне грех об этом думать - я свое уже получил.

- Кто-то сказал, что этот фестиваль - настоящая веб-революция. Получается, вы революционер?

- Да, Че Гончуковара! (смеется) Еще три года назад словосочетание «веб-сериал» никто не произносил. Я снял четыре полнометражных фильма, съездил на сотни фестивалей, но в какой-то момент мне это надоело, и я решил сделать что-то перпендикулярное. Еще я пришел в веб-сериалы, потому что понял, как трудно донести хорошее кино до зрителя. Веб-сериал стал для меня глотком воздуха.

Арсению Гончукову вручили приз на церемонии открытия Realist Web FestФото: СОЦСЕТИ

«Так снимать я не буду!»

- Вы заявили о закрытии «Района тьмы» из-за нехватки финансирования. Неужели с самого начала было непонятно, что может случиться такая неприятность?

- Я написал так специально - вдруг кто-нибудь даст денег. Многие печалились и до сих пор пишут в комментариях под видео: «Как же так, мы любили этот сериал, смотрели, ждали…» Но есть же реквизиты - поддержи. Если бы пожертвования были постоянными, может, проект прожил дольше. Но в России нет культуры поддержки кинематографистов рублем. А вообще девятнадцать серий - это много. Проект исчерпал себя.

- В комментариях под очередным постом в Фейсбуке вы признались: «Наснимался». Вы серьезно?

- Впервые за восемь лет у меня нет проекта, который хотелось бы снять. Сейчас я жду предложений извне: это могут быть сериалы, кино, документальные проекты, шоу на Youtube. Я готов к самым разным движухам, но они должны быть связаны с финансированием.

Награда за первый в России веб-сериал нашла своего героя

- Что привело к нежеланию снимать свое кино?

- После большого сериала и четырех полнометражных фильмов есть определенная усталость. Думаю, она связана с тем, что всегда снимал свои фильмы в крайне сложных условиях отсутствия полноценного финансирования. Мы прорывались сквозь тернии к звездам. Так снимать я больше не буду! Хватит. Надоело, да и силы не безграничны.

- Чем займетесь, если вдруг предложений не будет?

- Есть несколько идей разного калибра. Осенью выйдет моя книга по режиссуре в издательстве «Эксмо». Потом хочу открыть свою киношколу, развиваться как педагог по режиссуре. Опыта много, и жалко сливать его в песок, им надо делиться. Есть и глобальные планы, но это пока секрет.

gonchukov Мужчина, а вы в мультиках не снимаетесь?

«Знаю вес своего слова»

- Опыт можно передавать сыну. Ему, кстати, сколько уже?

- Шестнадцать. В общем-то, можно, но… Слишком сильный папа производит некий обратный эффект. Часто сын бегает от моей харизмы, моего влияния и моей силы. Наверное, правильно делает. Но у него уже есть первый фильм. Он поступает на актерский. Хотя мне хочется, чтобы он шел в сценаристы, потому что это безумно перспективно и интересно.

- Про ваших близких мы много читаем в Фейсбуке. Уж больно вы откровенны с подписчиками. Зачем вам это нужно?

- Так было всегда, еще когда я завел ЖЖ в начале 2000-х. Я по жизни честный, откровенный человек. Почему нет? Все удивляются, почему я так открыт в соцсетях. А я ничего от этого не теряю!

- Те, про кого вы пишите, тоже не теряют? Или не задумывались об этом?

- Было пару неприятных моментов, но я исправился. То, что я пишу в соцсетях, - лишь двадцать процентов того, что я вообще могу туда писать. При этом есть много вещей, о которых никогда не напишу. Например, про какого-то человека, с которым у меня вражда. Я знаю вес и цену своего слова. Можно вляпаться. Короче, я очень хитрый в этом плане.

«Зацикливаться на маме - путь в никуда»

- Недавно вы написали, что хорошо быть свободным мужчиной. А чего хорошего?

- (пауза) Наверное, нужно чередовать. С годами взгляды на это меняются. Раньше думал, что должна быть жена, которая ждет меня дома. Сейчас такого правила нет. Есть еще одна непреложная истина, которую однажды сказала мама: если женщина тебя любит, она будет рядом с тобой. Банальная фраза, но которая сильно запала мне. Нужна ли одна женщина на всю жизнь? Наверное, да, но такую сложно найти.

gonchukov Сын лысый и теперь с серьгой, бабушка системы добрый шапокляк , и извечно придурковатый папа. Едем в лес!

- Частое упоминание мамы наводит на мысль, что она и есть самая главная женщина в вашей жизни.

- С одной стороны, так и есть. С другой, я не как еврейские дети, для которых важнее мамы никого нет. Просто мама одна (папа умер много лет назад), она пожилая, и мне страшно за нее. Есть мнение, что если мужчина очень любит маму, то в девяноста девяти процентах случаев он потому и одинок. Когда у меня был первый мощный кризис в личной жизни, я мог вернуться к маме, но не стал этого делать. Понимал, что это гибель. Зацикливаться на маме – путь в никуда.

- Ну и напоследок простой вопрос. Арсений, вы счастливый человек?

- Очень. Причем это может казаться только мне. (смеется) Часто говорят, что пишу депрессивные, жуткие вещи. Но у меня очень низкий болевой порог по поводу депрессивных мыслей. Я, к примеру, обожаю творчество Достоевского. Вижу свет, любовь и бога в самых разных проявлениях жизни. Например, не считаю, что «Район тьмы» - это район тьмы. По-моему, это борьба тьмы со светом. Я абсолютно счастливый человек, потому что люблю жизнь и осознаю, что она прекрасна во всех проявлениях.

gonchukov Просто ещё несколько фото со вчерашнего награждения на фестивале. Спасибо за поздравления, друзья! Будем работать дальше :)

СПРАВКА КП

Гончуков Арсений Михайлович (род. 19 марта 1979 года) - режиссер, сценарист, продюсер.

Окончил ННГУ им. Лобачевского по специальности «филология» и Школу кино при ВШЭ (мастерская игрового кино А. Фенченко).

Работал журналистом, телеведущим, сценаристом документального кино, вторым режиссером многосерийного художественного фильма «Синдром дракона» (Первый канал).

Автор сценариев, режиссер-постановщик и продюсер четырех полнометражных картин «1210» (2012), «Полет. Три дня после катастрофы» (2013), «Сын» (2014), «Последняя ночь» (2015) и короткометражного фильма «Конечная остановка».

Режиссер, сценарист, продюсер веб-сериала в жанре триллер «Район тьмы» (19 серий, 260 мин., 2015-2018).

Обладатель двадцати наград российских и международных кинофестивалей.

Участник киносмотров Франции, Канады, Германии, Чехии, Польши, США, Ирака, Индии. Участник десятков кинофестивалей, среди которых Каннский кинофестиваль, 77 Монреальский кинофестиваль, Phoenix Film Festival Melbourne, Toronto World International Film Festival, Delhi International Film festival, Kerala International Film Festiva, Chacun son Court, Ten Festiwal Kijow Warszawa и другие.

Лауреат сценарных и драматургических конкурсов «Любимовка», «Личное дело», публиковался в журналах «Современная драматургия», «Искусство кино», «Литературной газете» и других.