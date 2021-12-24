Вечером до -4: Потепление ждёт нижегородцев в выходные 25-26 декабря Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Рабочая неделя вот-вот подойдёт к концу и нижегородцы готовятся встречать последние субботу и воскресенье декабря. То, как их удастся провести, во многом зависит от погоды за окном. Поэтому о ней мы расскажем подробнее.

Завтра, 25 декабря, минимальная температура воздуха составит -15 градусов утром. Днём она поднимется до -8 градусов, а вечером – до -4. Согласно данным Gismeteo, снег будет идти весь день: утром снегопад будет небольшим, но усилится к вечеру. Утром и вечером скорость ветра составит 14 метров в секунду, а вот днём возрастёт до 15 метров в секунду, что уже отмечено как сильный ветер. Максимальное число осадков выпадет также днём – 1,7 миллиметра.

В воскресенье, 26 декабря, снегопада не будет до самого вечера. Минимальная температура утром составит -14 градусов. Днём и вечером будет холоднее, чем в субботу: столбики термометров покажут -12 и -10 градусов. Скорость ветра не превысит 12 метров в секунду. Утром, к слову, если верить синоптикам, будет малооблачно и нижегородские ранние пташки застанут солнце.

В целом выходные будут облачными и достаточно пасмурными. А затем, по их завершении, начнётся обратный отсчёт: пять дней до Нового года!

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