Ночь с 22 на 23 декабря стала самой холодной в Нижегородской области за 2021 год

Прошедшая ночь с 22 на 23 декабря стала самой холодной в Нижегородской области за весь 2021 год. В течение ночи температура за окном понизилась до -32 градусов. Об этом сообщили в ГТРК "Нижний Новгород" со ссылкой на ведущего инженера-синоптика Верхне-Волжского УГМС Ольгу Мокееву. Специалист отметила, что зафиксированная температура ниже климатической нормы на 25 градусов.

К слову, -32..-30 градусов было зафиксировано местами по региону. В большинстве районов Нижегородской области столбики термометров остановились на отметке -29..-27 градусов.

Кроме того, Ольга Мокеева обрадовала, что уже с вечера 23 декабря морозы начнут ослабевать. Завтра температура поднимется до -16-..-11 градусов. А в субботу, 25 декабря, в Нижегородскую область вновь вернутся снегопады и потепление до -6 градусов.

Но, увы, настроение погоды этой зимой абсолютно не стабильно: похолодание может нагрянуть снова с 26 декабря. К Новому году температура опустится до -25 градусов.