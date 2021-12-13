Ревнивый муж расстрелял жену из «травмата» и попытался покончить с собой в Нижнем Новгороде

Мужчина открыл стрельбу в магазине. Фото: СУ СКР по Нижегородской области

Конфликт между двумя супругами чуть не закончился трагедией в Нижнем Новгороде. 55-летний мужчина стрелял в супругу, а затем попытался покончить с собой. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство». Следователи уже выяснили некоторые детали произошедшего.

Как сообщили в пресс-службе регионального СУСКР, инцидент произошел в минувшую пятницу, 10 декабря, в одном из магазинов с цветами и подарками, расположенных на территории Советского района города.

- В вечернее время подозреваемый, пришел в магазин, расположенный на проспекте Гагарина, в котором работала его жена. На почве ревности он несколько раз выстрелил в свою супругу из травматического пистолета. После совершенного, мужчина попытался свести счеты с жизнью, - рассказали в следственном комитете.

Пострадавшую 53-летнюю женщину доставили в одну из больниц города и поместили в отделение реанимации. Медики продолжают бороться за ее жизнь. Стрелявшего мужчину также доставили в больницу и госпитализировали. Сейчас его жизни ничто не угрожает.

Как выяснилось, подозреваемый приревновал супругу и по этой причине решился на столь отчаянный шаг. В дальнейшем ему предъявят обвинение и изберут меру пресечения, а пока следователи продолжают собирать доказательства его вины. Расследование уголовного дела продолжается.

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