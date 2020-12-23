Празднование юбилея в одном из многоквартирных домов Кстова закончилось массовой дракой с применением травматического оружия. Об этом сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Нижегородской области.Сообщение в правоохранительные органы о том, что в их подъезде слышна стрельба, поступило от перепуганных жильцов дома. На место происшествия прибыли сотрудники Росгвардии. Как выяснилось, между жильцами произошла ссора из-за шумного празднования юбилея одного из соседей. Конфликт перерос в массовую драку, и один из участников расстрелял из травматического пистолета троих своих оппонентов.«54-летний задержанный был передан прибывшей следственно-оперативной группе полиции. Пострадавшие госпитализированы в городскую больницу с травмами различной степени тяжести», - рассказали в Росгвардии.Сейчас по данному факту проходит проверка, в ходе которой в том числе будет установлено, правомерно ли было применено травматическое оружие.