Парад сказочных героев открыл фестиваль "Новогодняя столица России – 2022" в Нижнем Новгороде Фото: Дарья ЯЗЕВА

Торжественный парад сказочных героев открыл фестиваль "Новогодняя столица России – 2022" в Нижнем Новгороде сегодня, 11 декабря. Шествие прошло по главной пешеходной улице города – Большой Покровской – во главе с Ваней Мечтателем, Снегурочкой и конечно же Дедом Морозом. Стать частью этого события и напитаться новогодней атмосферой пришли, кажется, тысячи нижегородцев. Собравшимся оставалось только поддаться движению толпы и двигаться единым потоком. Судя по всему, такого столпотворения не ожидал никто – ни организаторы, ни гости парада.

Ваня Мечтатель и Снегурочка. Фото: Дарья ЯЗЕВА

Не помешала городскому торжеству и температура, едва не дошедшая до -20 градусов. Силу внезапно нагрянувших морозов, кстати, отметили со сцены мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев и министр культуры Нижегородской области Олег Беркович. Поблагодарив Деда Мороза за такой подарок к открытию новогоднего фестиваля, они поздравили нижегородцев с приходом праздника в город:

– Нижний Новгород сегодня встречает "Новогоднюю столицу" благодаря всем и каждому из вас! С Новым годом, нижегородцы, всем желаем хорошего настроения! Ура! – сказал Юрий Шалабаев в начале мероприятия, добавив, что власти города всеми силами стремятся создать новогоднюю атмосферу.

Юрий Шалабаев и Олег Беркович. Фото: Дарья ЯЗЕВА

Шумная толпа двинулась от начала Большой Покровской, со стороны площади Минина и Пожарского, в сторону площади Горького. Участники парада растянулись практически на всю длину пешеходной улицы. Они озирались по сторонам, фотографировали, улыбались друг другу и заряжали идущих рядом праздничным настроением. Жители домов, стоящих вдоль Покровки, выглядывали из окон и снимали процессию сверху.

Колонну сопровождал нижегородский диджей, а у здания Государственного банка выступил губернский оркестр: известные каждому новогодние и рождественские мотивы звучали во время всего шествия парада.

Как и было заявлено с самого начала, главным героем парада стал мальчик Ваня Мечтатель. Он рассказал историю своего посещения фабрики, на которой раньше производили одинаковые снежинки. Ваня предложил владельцу фабрики сделать процесс более творческим и разнообразить снежинки работами бабушки, чтобы каждая частичка зимы была уникальным сплавом творчества и технологии. С тех пор во всём мире снежинки стали разными, а фабрика стала именоваться "Волшебной кузницей снежинок".

Парад идёт по Большой Покровской. Фото: Дарья ЯЗЕВА

Вместе со Снегурочкой Ваня продемонстрировал зрителям символ новогодней столицы – снежинку, выполненную в технике казаковской филиграни. Её-то и вручили Деду Морозу на площади Горького, где в этом году пройдёт традиционная Горьковская ёлка вместо привычного расположения возле кремля.

– Честно говоря, думали, людей будет меньше, – признался Олег Беркович. – 16 станций, на которых было больше 120 разных актёров, оказались облеплены людьми со всех сторон. Уверен, ко всем мероприятиям "Новогодней столицы" интерес будет таким же колоссальным.

Самые крупные станции из тех, через которые прошёл парад, были на выходе из подземного перехода в начале Покровки, на Театральной площади, в сквере имени Свердлова, возле магазина "Художественные промыслы", на площади перед кинотеатром "Октябрь" и на площади Горького.

На них нижегородцев встречали артисты в самых разнообразных костюмах, акробаты, жонглёры, фаер-шоу и другие развлечения.

Площадь Горького. Фото: Дарья ЯЗЕВА

Кроме того, Олег Беркович рассказал, какие мероприятия ожидают жителей приволжской столицы в ближайшем будущем и какие обязательно стоит посетить:

– Одной из главных локаций будет Нижегородская ярмарка, где зальют каток и откроется резиденция Деда Мороза, а 24 декабря там откроется программа фигуриста Ильи Авербуха. Это будет интересно, это стоит посетить! Обязательно стоит сходить на стадион "Труд", где будет "Щелкунчик" – это тоже очень красивая история.

Министр подчеркнул, что это только самые основные события, а в остальном он рекомендует нижегородцам побольше гулять по городу, который в этом году будет особенно красиво украшен. В городе зажгутся 200 новогодних ёлок. Станции с актёрами, по словам Олега Берковича, также останутся на Большой Покровской – её он советует посещать чаще.

– Ходите по ресторанам, – добавил министр. – В ресторанах будет специальное новогоднее меню.

Некоторые из мероприятий, к слову, требуют предварительной регистрации. Например, "Щелкунчик" на стадионе "Труд", "Спящая красавица" от Татьяны Навки на Нижегородской ярмарке (очень красивое зрелище, отметил министр) и там же каток, а также Горьковская ёлка в манеже. Все остальные события можно посетить без регистрации.

Министр подсказал, что пройти регистрацию можно на сайте Нижний800.

Парад идёт по Большой Покровской. Фото: Дарья ЯЗЕВА

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