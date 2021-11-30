Новогодние ёлки для детей 2021-2022 в Нижнем Новгороде: афиша, билеты, расписание. Фото: Алексей БУЛАТОВ

До Нового года остается месяц, и совсем скоро нижегородцы окунутся в волшебную атмосферу, когда городские улицы горят миллионами огней, отовсюду звучит «Джингл беллс», а магазины зазывают на праздничные распродажи. А те, у кого есть дети, уже наверняка озабочены выбором культурной программы на предстоящие праздники. «Комсомолка» рассказывает, где пройдут Новогодние ёлки для детей 2021-2022 в Нижнем Новгороде и сколько стоят билеты.

Кукольный театр

Новогодняя сказка «Карнавал в волшебном лесу» (0+)

Цена: 300-600 рублей

Касса: 434-09-22

Одно из самых любимых маленькими нижегородцами культурных мест Нижнего Новгорода – кукольный театр на Большой Покровской. К Новому году коллектив театра подготовил для юных зрителей новогоднюю сказку «Карнавал в волшебном лесу» (0+). Сюжет постановки – в лучших традициях русских сказок, где добро борется со злом и в итоге побеждает.

- Спектакль удивит зрителей красочными костюмами и масками, у новогодней елки зашумит и засверкает настоящий карнавал. Кстати, маски, в которых приходят зрители, принимают участие в конкурсе театра и лучшие из них станут обладателями подарка от Деда Мороза и Снегурочки, - говорится на сайте театра.

Начиная с 18 декабря и вплоть до 9 января сказку «Карнавал в волшебном лесу» будут давать каждый день, исключение составит лишь 1 января: в этот день театр работать не будет. Также постановку можно будет увидеть 15 и 16 января. Сказку будут показывать от одного до четырех раз в день, сеансы в 11:00, 13:30, 16:00 и 18:30. На многие дни билеты уже проданы.

ДК ГАЗ

Ёлки-малышки и новогодние представления

Цена: 250-600 рублей

Касса: 256-71-71, 256-78-43.

Во Дворце культуры Автозавода весьма разнообразный репертуар: здесь можно посмотреть постановки разных жанров для разных возрастов, включая малышей. ДК ГАЗ – одно из немногих учреждений в городе, которые предлагают интерактивные новогодние программы для самых маленьких крох 0+. Полюбившиеся публике ёлки-малышки проводятся здесь не первый год, и каждый раз собирают много маленьких нижегородцев и их родителей. Как нам рассказали в кассе Дворца, в этом году традиционные хороводы запрещены из-за коронавирусных ограничений, поэтому формат ёлок-малышек будет немного изменен. Они по-прежнему будут проводиться в фойе второго этажа, однако там будут расставлены сиденья для зрителей, и малыши смогут во время спектакля вставать и танцевать вместе с героями сказки. Стоимость билетов от 250 рублей.

Для ребят постарше в театральном зале Дворца, начиная с 18 декабря, на сцене будут показывать традиционные новогодние спектакли. Билеты на них стоят от 350 до 600 рублей в зависимости от места, дети до четырех лет бесплатно. Расписание новогодних программ ДК ГАЗ выглядит следующим образом:

Новогодняя музыкальная сказка «По щучьему велению» (3+) - 18,19 декабря.

Ёлка-малышка – «В гостях у Снегурочки»(0+) – 23,24,27,28 декабря.

Музыкальная сказка «Два Мороза» (3+) - 25,26 декабря.

Новогодняя сказка «Золушка» (3+) - 28,29 декабря.

Новогоднее представление «Снегурочка» (3+) - 2,3 января.

Ёлка-малышка «Колобок»(0+) - 3-7 января.

Время программ и стоимость билетов необходимо уточнять на кассе. Стоит иметь в виду, что на некоторые спектакли билет купить не получится, поскольку показы проходят только для семей сотрудников Горьковского автозавода.

Театр «Комедия»

Новогодняя сказка «Праздник сегодня в столице новогодней» (0+)

Цена: 300-800 рублей

Касса: 434-04-24

Здесь будут давать новогоднюю сказку для всей семьи «Праздник сегодня в столице новогодней» (0+), действие которой происходит в Нижнем Новгороде, который в этом году стал новогодней столицей России.

- Юбилей Нижнего Новгорода празднуют не только его жители и гости, но и персонажи нашей волшебной сказки. Дед Мороз и Снегурочка провозгласили город новогодней столицей! Князь с Княгиней встречают гостей со всех концов земли с чудесными подарками, но не все приходят в город с добром, - говорится на сайте театра.

Спектакль можно посмотреть с с 24 по 30 декабря и со 2 по 8 января. Время показов в 11:00, 14:00 и 17:00. Спектакль без антракта и длится 50 минут. Стоимость билетов от 300 до 800 рублей.

ТЮЗ

Музыкальная сказка «Тот самый подарок» (6+)

Цена: 250-600 рублей

Касса: 428-31-25

Нижегородский Театр юного зрителя подготовил новогоднюю постановку для школьников «Тот самый подарок». Описание сюжета на сайте, надо сказать, интригует.

- Новый год, веселье, сладкие подарки, детские улыбки. Всё это одна сторона медали, а вторая... Что происходит на фабрике по изготовлению конфет, как поступают с неправильными сладостями, о чем мечтают карамельки, и добавляют ли волшебство во вкусняшки. Всё, про что раньше нигде не говорили, вы увидите своими глазам, - говорится в анонсе.

Новогодний спектакль «Тот самый подарок» в ТЮЗе будут давать ежедневно с 21 по 30 декабря и со 2 по 9 января. Продолжительность спектакля составляет 1 час, без антракта.

Концертный зал «Юпитер»

Сказочный новогодний ремикс «Емеля.Ru» (0+)

Спектакль «Щенки спасают Новый год» (0+)

Цена: 300-1500 рублей

Касса: 215-42-77

В концертном зале «Юпитер» можно будет посмотреть две новогодние программы для детей: сказочный новогодний ремикс «Емеля.Ru» и спектакль «Щенки спасают Новый год».

Сказочный Новогодний ремикс «Емеля.Ru» (0+) будут показывать 25-26 декабря, стоимость билетов от 300 до 900 рублей.

- Емеля.Ru – это сказочный новогодний ремикс всеми любимой сказки, фантазия из новой жизни Емели. Хорошо сидеть на печи, когда знаешь волшебные слова – всё можно исполнить, захотеть и тут же получить: дрова нарублены, самовар поставлен, в избе – всё ладно. Но вдруг сила «щучьего веленья» исчезает. Когда перестаёт действовать заклинание – приходится всё делать самому. Как справится герой с этой нелёгкой задачей? – говорится в описании на сайте концертного зала.

4 января в «Юпитере» программа для детей «Щенки спасают Новый год» Стоимость билетов от 700 до 1500 рублей, детям до 4 лет вход бесплатный.

- Спектакли наполнены полюбившимися песнями, веселыми танцами, добрыми шутками и храбрыми подвигами в исполнении профессиональных актеров ведущих театров Москвы. Яркие объемные декорации, современные технологии и спецэффекты, интерактивные игры сделают поход в театр незабываемым приключением, - обещают организаторы.

За 20 минут до начала представлений в фойе всех маленьких зрителей будут ждать Дед Мороз со Снегурочкой. В программе — хороводы, поздравления с Новым Годом, а так же возможность рассказать Деду Морозу стихи и получить подарок!

Театр «Вера»

Новогодний сюрприз для Кощея Бессмертного (6+)

Цена: от 650 рублей

Касса: 265-37-82

Новогодняя программа в театре «Вера» начинается 19 декабря. Здесь будут давать сказку «Новогодний сюрприз для кощея Бессмертного». Однако на постановки в декабре билетов уже нет, а на спектакли со 2 по 7 января осталось совсем мало билетов по цене от 650 рублей.

- Под Новый год часто случаются чудеса… И даже Кощей может влюбиться по-настоящему. Кто победит в битве за руку Василисы? Надо ли сражаться за любовь? Часы пробью двенадцать, наступит праздник, и все будут счастливы! – говорится в описании к спектаклю.

Театр драмы

«Как Чучуня хотел обмануть Деда Мороза» (0+)

Цена: 250-500 рублей

Касса: 419-51-73

Когда все салаты с новогоднего стола будут съедены, самое время провести культурный досуг в нижегородском драматическом театре. Там 3-5 января будут давать новогоднюю волшебную сказку для детей «Как Чучуня хотел обмануть Деда Мороза».

- Современную, задорную пьесу Дмитрия Голубецкого режиссёр и молодые артисты наполнили песнями, танцами, играми и викторинами. Будет весело и интересно. Вас ждут новогодние чудеса и смешные приключения, и, конечно же, вы обязательно встретитесь с Дедом Морозом и Снегурочкой, - обещают организаторы.

Спектакль длится 1 час 10 минут, стоимость билетов от 250 до 500 рублей в зависимости от места.

Театр оперы и балета

Балет «Щелкунчик» (0+)

Цена: 300-1300 рублей

Касса: 234-05-34

В оперном театре с 24 декабря по 16 января дают самый праздничный и волшебный балет - «Щелкунчик».

- Красивая рождественская история о маленькой девочке с отважным и любящим сердцем. О том, как она сумела разрушить чары злого волшебника и спасти прекрасного Принца-Щелкунчика. А ещё – о доброй фее, сказочной стране и… о чудесных снах, которые обязательно сбудутся, если в них очень и очень верить… - говорится в описании постановки на сайте театра.

Несмотря на то, что эта волшебная сказка предназначена для семейного просмотра и не имеет ограничений по возрасту, театр рекомендует ее к просмотру зрителям старше 3 лет. Однако трехлеткам едва ли удастся высидеть 1 час 50 минут (хоть и с антрактом), которые длится балет.

Музей занимательных наук «Кварки»

Новогодняя программа «Новогодняя мастерская мистера Кварка» (для детей от 5 до 14 лет)

Цена: 450-1200 рублей

Касса: 423-425-1

В музее занимательных наук «Кварки» тоже будут спасать праздник от злодеев, и на помощь в этом придет мистер Кварк, который поможет добру победить зло, используя научный подход. Юных зрителей ждут театрализованное научное шоу, мастер-класс «Посох Деда Мороза»; фотосессия с Дедом Морозом и мистером Кварком около необычной елки в стиле «техно», самостоятельные эксперименты с экспонатами музея, а также оригинальный научный подарок.

Программу можно будет посетить с 25 декабря по 2 января. Детский билет стоит 1200, взрослый – 450 рублей. Музей занимательных наук «Кварки» находится на третьем этаже в торговом центре «Ганза» на улице Родионова, д.165, кор. 13.

Нижегородский планетарий

Научно-популярные лекции и полнокупольные программы

Цена: 300-500 рублей

Касса: 272-50-94, 246-70-65.

С 16 декабря в Нижегородском планетарии можно увидеть праздничные полнокупольные программы, а также послушать научно-популярные лекции, посетить экскурсии.

«Сказка о потерянном празднике» - развлекательная и вместе с тем познавательная полнокупольная программа с музыкальными клипами и эффектами погружения в видеопространство.

- Компьютерная 3D графика в сочетании с киносъемкой актёров делает полнокупольную программу необычным синтетическим произведением, - говорится в описании программы.

Кроме того, в программе планетария научно-популярные лекции «Новый год на Земле и в космосе», «Звёзды в Новый год», а также новогодняя экскурсия по планетарию.

Цена билетов на программу и лекции 300 рублей, на экскурсию – 500 рублей.