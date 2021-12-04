Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 4 декабря 2021 года: Родители смогут посетить утренники в детсадах только с QR-кодом Фото: Иван МАКЕЕВ

За сутки в Нижегородской области заразились коронавирусом 685 жителей. Долгое время показатели заболеваемости превышали все предыдущие отметки, но за последний месяц стали снижаться. Общее число больных с диагнозом COVID-19 на сегодня составило 216 427 человек. Об этом сообщили в региональном Минздраве.

В то же время 592 нижегородца побороли болезнь за минувшие сутки. Суммарно 186 762 жителя региона излечились от COVID-19 полностью от начала пандемии.

Но, к сожалению, 38 человек с болезнью не справились. Общее число жертв вируса в регионе на сегодня – 8 986.

Нижегородская область по-прежнему занимает четвёртое место в рейтинге заболеваемости ковидом по стране. Долгое время показатели заражения уверенно шли на спад, не превышая +150 человек в сутки. Иногда их было даже меньше 100. Затем, за последние полгода, обороты заболеваемости значительно возросли: ежедневно фиксировалось более 700 новых случаев заражения COVID-19 и иногда – больше 800. Теперь же снова отмечено снижение заболеваемости.

Статистика заражённых коронавирусом в Нижегородской области. Фото: Яндекс

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