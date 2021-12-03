Родители смогут посетить утренники в нижегородских детсадах только с QR-кодом

Родители смогут посещать утренники в детских садах Нижегородской области только с QR-кодом. При этом допуск возможен с расчётом: один родитель на одного воспитанника детского сада. Сведения об этом размещены на официальном сайте Роспотребнадзора по региону.

Помимо этого, указана необходимость соблюдения остальных ковидных мер: на входе будет проверяться температура каждого родителя, гости должны обработать руки антисептиком, а также надеть маски или респираторы. Вместе с QR-кодом требуется предъявить паспорт.

Или же родитель может пройти с помощью "Мультипасса".