Почти 1,5 млн рублей штрафов выплатят вернувшиеся из-за границы нижегородцы

171 нижегородец вернулся из-за границы и не внёс результаты тестов на коронавирус на Единый портал государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ), за что теперь выплатит штрафы в общей сложности на 1 миллион 365 тысяч рублей. Некоторые другие дела по-прежнему рассматривает суд. Об этом сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Нижегородской области.

В ведомстве также напомнили, что Кодекс РФ об административных правонарушениях предусматривает штраф в размере до 40 тысяч рублей за подобное правонарушение.

– Если же эти действия (бездействия), повлекут причинение вреда здоровью других людей, то такое правонарушение квалифицируется по ч.3 ст. 6.3 КоАП РФ, и размер штрафа в этом случае составляет от 150 тысяч до 300 тысяч рублей, – добавили в Роспотребнадзоре.