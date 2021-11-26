В Нижнем Новгороде опять спасли енота Фото: Пресс-служба администрации г. Н.Новгорода

В Нижнем Новгороде опять спасли енота, что достаточно необычно, ведь это не самое типичное животное для наших широт и не самый типичный домашний зверёк в России. Его обнаружили в подвале одного из жилых домов Канавинского района. Новостью о спасении енота поделились в МКУ "Управление ГО и ЧС города Нижнего Новгорода".

В ведомстве рассказали, что енота заметили накануне местные жители. Они вызвали спасателей.

– Чтобы избежать укусов хищника, сотрудники спасательного отряда для поимки животного использовали специальные перчатки, – добавили специалисты управления. – Енота поймали и передали в государственное ветеринарное управление по Нижнему Новгороду, где его осмотрят и решат его дальнейшую судьбу.

Как могут помнить нижегородцы, это уже не первый случай поимки енотов на улицах города: в апреле текущего года енота-потеряшку нашли спасатели в Ленинском районе. Малыша пригрели в приюте "Енотхаус в Нижнем Новгороде", пока за ним не пришли его хозяева.

ФОТО: "Енотхаус в Нижнем Новгороде"

Кроме того, в марте этого же года ещё одного енота ловили в Канавинском районе. К счастью, история снова закончилась хорошо.