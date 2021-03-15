Сбежавшего енота поймали спасатели в Нижнем Новгороде

Пока енот ждал хозяйку, спасатели угостили его вкусностями. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

В Нижнем Новгороде спасатели поймали сбежавшего из дома енота. Целая операция была развернута в частном секторе на улице Прокофьева в Канавинском районе.

Полоскун появился во дворе одного из домов в праздничный день 8 марта. Поскольку еноты на улицах Нижнего Новгорода – явление не очень типичное, очевидцы решили позвонить в 112.

Заявку приняли, и вскоре здесь появился дежурный аварийно-спасательный отряд.

«При помощи специального устройства енот был успешно пойман. Затем спасатели дали объявление о животном, на которое практически сразу откликнулись», - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Пока беглец ждал хозяйку, спасатели угостили его пирожками и яблоками. Вскоре за полосатым приехала хозяйка со специальной переноской и забрала его домой.