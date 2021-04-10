Ещё одного енота-потеряшку поймали спасатели в Нижнем Новгороде. ФОТО: "Енотхаус в Нижнем Новгороде"

7 апреля нижегородские спасатели поймали ещё одного беглого енота на улицах города – на этот раз в Ленинском районе. Об этом рассказали в официальной группе приюта "Енотхаус в Нижнем Новгороде" ВКонтакте, который пригрел потеряшку, пока хозяева не объявятся. Напомним, ровно месяц назад сбежавшего енота отловили спасатели в Канавинском районе города. История закончилась хорошо: хозяйка малыша сразу нашлась, как только было дано объявление о его местонахождении.

Такими темпами еноты-полоскуны в нижегородских дворах станут привычным делом.

Ну, а нашему беглецу изначально везло меньше. В Енотхаусе он ждал возвращения домой пару дней.

– Временно мы забрали его к себе, но держать его в приюте нет возможности. Скорее всего, енот у кого-то сбежал, найти прежних владельцев пока не удаётся, – написала тогда администрация приюта под фотографией потеряшки.

– Какие глазки напуганные, сладенький малыш, – подметила сразу одна из подписчиков. – Надеюсь его возьмут заботливые и любящие люди.

Девушка оказалась права и администрация приюта подтвердила, что еноту пришлось нелегко:

– Пока он находится в состоянии сильного стресса, к себе не подпускает.

Кроме того, в объявлении подчеркнули, что животное отдадут только "опытным людям, знающим условия его содержания". Также в одном из ответов подписчикам администрация подчеркнула, что зверьку требуется вольер не меньше двух метров и комната для прогулок. И это самый минимум!

Многие пользователи в комментариях сетовали на то, что малыша наверняка выкинули: немалое число нерадивых хозяев заводят животное, будучи не готовыми к трудностям ухода за ним и содержания.

Енот, найденный в марте этого года. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

– А он точно домашний? Может, из леса забрёл и сразу в клетку угодил? – предположила другая девушка.

– В нашей полосе не водятся еноты-полоскуны, это хозяйское животное. Кто-то не справился, скорее всего, с ним , дождался весны и выбросил, – ответила администрация Енотхауса.

Но к счастью, спустя два дня после первого объявления о поимке малыша на улице, приют обновил данные о нём:

– Друзья, все, кто интересовался судьбой енота-потеряшки из Ленинского района! Его забрали первые хозяева, которые по семейным обстоятельствам вынуждены были его отдать. Пока енот жил у других людей, обстоятельства у них изменились и теперь енотик будет жить у своих первых хозяев. Надеюсь, что всё будет хорошо!

В комментариях администрация дополнила сведения о забравших малыша:

– Нашлись по объявлению в группе ЕнотхаусНН. Оказывается, они подписаны на нас. Увидели своего енота и забрали его, чему мы очень рады, так как енот – животное, признающее одного хозяина.

Завершение этой истории приятное, но ещё одна нижегородка отметила важную деталь:

– Хоть бы обстоятельства больше не менялись и всё у всех было хорошо!

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