Последние похождения самого разыскиваемого вора в законе Камо Горьковского: полиция нашла новые доказательства его преступлений

Камо Горьковский приехал в Нижний Новгород в 90-е и занимался "крышеванием" торговцев на рынке. Фото: ГУ МВД по Республике Крым

Нижегородские полицейские нашли новые доказательства преступлений авторитетного вора в законе Камо Сафаряна по кличке Камо Горьковский. Об этом «Комсомолке» сообщил источник в правоохранительных органах.

- Противоправная деятельность Камо Сафаряна, зарегистрированного в Нижнем Новгороде, была задокументирована сотрудниками управления уголовного розыска совместно с нижегородским УФСБ 22 ноября. Были обнаружены факты, подтверждающие его высшее положение в преступной иерархии. Возбуждено уголовное дело по соответствующей статье, - поделился источник, не раскрывая подробностей.

Камо Сафарян считается самым разыскиваемым вором в законе. Он был объявлен в международный розыск в 2017 году, и вот уже четыре года его не могут поймать.

Камо Сафарян родился в 1961 году в Грузии (по другим данным - в Армении), в 1979 году получил первый тюремный срок за карманную кражу. Затем было еще два тюремных срока на родине, после чего, уже в 90-е, он перебрался в Москву, где занимался разрешением конфликтов в криминальной среде. В 1994 году из-за обострения отношений с местными группировками был вынужден бежать в Нижний Новгород, где стал «крышевать» торговцев на центральном рынке. Спустя год его арестовали за незаконное хранение оружия и осудили на три года. В нулевые он какое-то время жил в Крыму, но был пойман с наркотиками, и его депортировали.

Одно из самых громких задержаний Камо произошло летом 2009 года: тогда криминального авторитета "взяли" в столичном ресторане "Пахлава".

- Известный вор в законе Камо Сафарян, имеющий обширные криминальные связи на всем пространстве бывшего Советского Союза и прилетевший днем ранее в Москву из Бразилии, был арестован в ресторане на улице Летчика Бабушкина в районе Северное Медведково. Сафарян находился в состоянии наркотического опьянения, при личном досмотре у него было изъято 11 граммов гашиша, - рассказали тогда журналистам в столичном угрозыске.

Вскоре состоялся суд, и Камо отправился на 8 месяцев в колонию-поселение. В 2013 году Камо Горьковский вновь был задержан с наркотиками в одном из ресторанов Москвы, за что был осужден на 1 год. После освобождения он осел в Крыму, но весной 2015 года был задержан в ходе спецоперации в Ялте вместе с двумя другими ворами в законе - Гилани Седым и Кахой Тбилисским. При обыске в ялтинской квартире Камо нашли оружие, из-за чего впоследствии его осудили на 1,5 года.

Всего Камо Сафарян имеет семь судимостей (в основном за кражи и наркотики), срок заключения по которым в общей сложности составляет более 15 лет. Преступник был коронован в 1982 году в возрасте 20 лет. В последний раз имя Камо Горьковского всплыло в криминальной хронике в 2019 году: его объявили в розыск по подозрению в совершении тяжкого преступления в отношении несовершеннолетнего на территории Крыма.

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