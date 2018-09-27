Нижегородского вора в законе Владимира Вагина отпели в Гнилицах, а похоронили на кладбище среди «блатных» в Стригине

СЕГОДНЯ 18:00 2018-09-27T18:06:30+03:00

На парковке у церкви, где отпевали Владимира Вагина было не протолкнуться от машин. И это лишь малая часть из них Фото: Глеб ТУМАНОВ

Попрощаться с Вовой Вагоном прибыл и приближенный Вагина - Виктор Жаринов по прозвищу Цезарь

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27 сентября 2018 года в Нижнем Новгороде прошло прощание с нижегородским вором в законе Владимиром Вагиным. Криминального авторитета отпевали в церкви в честь Рождества Богородицы в Гнилицах.

На подъезде к церкви некуда приткнуться - обочины заполонили солидные черные седаны и внедорожники с красивыми номерами - «Ауди», «Мерседесы» и «Тойоты Камри». Пассажиры автомобилей как на подбор - в черных кожаных куртках. Некоторые - бритые наголо.

При входе в церковь гроба сначала не видно - обзор закрывает «черная» толпа, к которой боязно подступиться из-за угрюмых лиц. Желающих проститься здесь более двухсот человек.

Попрощаться с Вагоном прибыл и 35-летний Виктор Жаринов, известный в воровских кругах как Цезарь. Об этом «Комсомольской правде» сообщил конфиденциальный источник. Когда-то приближенный к Вагону Цезарь был настоящим кандидатом в воры в законе, но коронация так и не состоялась.

Фото:Прайм Крайм. Проститься с нижегородским вором в законе пришел и Виктор Жаринов по прозвищу Цезарь (слева)

Один из друзей усопшего вытирает платком покрасневшее лицо с блестящими от слез глазами. А у подножья гроба в обнимку стоят самые близкие - жена и дочь.

Огромный деревянный, как в церемониях американских фильмов, гроб кричит о дороговизне и статусе обладателя. У свежевыкопанной могилы рядом с большим крестом - венки с надписью «Вове Вагону». По соседству - могилы других нижегородских авторитетов, известных в криминальном мире.

Отпевали Вову Вагона в церкви в честь Рождества Богородицы в ГнилицахФото: Глеб ТУМАНОВ

Похоронили Владимира Вагина на кладбище у церкви во имя святого пророка Илии.

Далее процессия из дорогих автомобилей проследовала к ресторану «Робинзон» на Гребной канал.

Днем ранее, 26 сентября, в ритуальном зале на территории кардиоцентра на улице Ванеева состоялась панихида по усопшему.

Напомним, 21 сентября стало известно, что 54-летнего Владимира Вагина нашли повешенным в собственной камере в ЕПКТ ИК-10 поселка Всесвятская Пермского края. Об этом сообщили в агентстве "Прайм Крайм". На родину, в Нижний Новгород, тело Вагона доставили ночью 26 сентября. В тот же день состоялась панихида.