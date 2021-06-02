«Пытался отнять старенький Мерседес»: Нижегородскому вору в законе по кличке "Новик" дали десять лет строгого режима

Что известно о нижегородском воре в законе по кличке Новик. Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

В Нижегородской области завершился очередной громкий судебный процесс – к 10 годам в колонии строгого режима приговорен известный криминальный авторитет Игорь Новиков. Впрочем, в преступном мире он больше известен под кличкой «Новик». Последние 22 года он был одним из главных российских «воров в законе». Рассказываем, что известно о знаменитом преступнике.

Впервые в тюрьму Игорь Новиков попал еще в далеком 1977 году. Тогда ему исполнилось всего 14 лет. С тех в местах не столь отдаленных он оказывался с завидной регулярностью – и в 1999 году в гостинице «Волна» был «коронован», став признанным «вором в законе». С тех пор вот уже 22 года он заправляет преступным миром в Нижегородской области и окрестных регионах. Что, впрочем, не мешает ему то и дело «гостить» в тюрьме. К примеру, свой последний срок он получил в 2011 году. Тогда его обвинили в разбое.

- В Городецком районе Новик отнял у местного жителя автомобиль «Мерседес» 1996 года выпуска, - рассказывали тогда следователи. - Причиной такого поступка со стороны Новикова послужил тот факт, что житель Городца, владеющий тем самым «Мерседесом», жил в исправительной колонии якобы не по «воровским понятиям».

При проведении обысков по его месту жительства изъято большое количество предметов с воровской атрибутикой Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

Однако через четыре года Игорь Новиков вновь оказался на свободе. В общей сложности, у него за плечами уже восемь «посадок» - за кражи, грабежи и разбойные нападения. В 2019 году Игоря Новикова вновь задержали – уже по обвинению в «Занятии высшего положения в преступной иерархии».

- По данным следствия, обвиняемый Новиков занимается разрешением криминальных споров и распоряжением денежных средств, так называемым «общаком» среди участников уголовной среды, - рассказали следователи. - Кроме того, он выполняет организационно-распорядительные функции в криминальном мире, распространяет и сохраняет преступные традиции и обычаи среди участников уголовной среды, находящихся как на свободе, так и в местах лишения свободы. Благодаря этому он имеет сферу своего влияния во всех субъектах Российской Федерации, в том числе на территории Нижнего Новгорода и Нижегородской области.

Версия следствия подтвердилась при первом же обыске. В доме у «Новика» нашли множество предметов с воровской атрибутикой.

- Было проведено большое количество следственных действий и экспертиз, подтвердивших высокий криминальный статус лица, собраны неопровержимые доказательства его преступной деятельности, - отметили в пресс-службе ГУ МВД по Нижегородской области. - При проведении обысков по его месту жительства изъято большое количество предметов с воровской атрибутикой, документы и электронные носители информации, имеющие доказательственное значение для расследования.

Решением Нижегородского областного суда Игорь Новиков приговорен к десяти годам в колонии строгого режима.

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