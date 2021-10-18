Более 15 млн рублей выделили на украшение Нижнего Новгорода в Новому 2022 году. Фото: Пресс-служба администрации г. Н.Новгорода

Более 15 миллионов рублей планируется направить на оформление Нижнего Новгорода к Новому 2022 году. Сейчас администрация города ищет подрядчика, который займется украшением улиц, пишет Newsroom24 со ссылкой на сайт госзакупок.

Будущий подрядчик должен организовать иллюминацию как в центре города, так и в районах. В частности, украшены будут фонтан и сквер на площади Минина, проспект Гагарина, Зеленский и Похвалинский съезд, улица Варварская, Канавинский и метромост, скверы им.Грабина и на улице Сергея Акимова.

Согласно условиям контракта, город должен засверкать новогодними огнями уже к 25 декабря. А вот демонтировать световое убранство подрядчик обязан в срок до 20 февраля.

Какая компания займется оформлением Нижнего Новгорода к Новому году, станет известно 26 октября, когда подведут итоги конкурса. Начальная цена контракта составляет 15,6 млн рублей – средства будут выделены из городского бюджета.