"Вечером до -12": Морозные выходные ожидаются в Нижнем Новгороде Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Рабочая неделя вот-вот подойдёт к концу и нижегородцы готовятся встречать первые выходные декабря. То, как их удастся провести, во многом зависит от погоды за окном. Поэтому о ней мы расскажем подробнее.

В субботу, 4 декабря, если верить прогнозам Gismeteo, в Нижнем Новгороде ожидается +4 градуса ночью и 0 градусов утром. В течение этого времени пройдёт снег с дождём, отчего будет сыро и наверняка слякотно. Днём ситуация изменится: температура опустится ниже нуля, а к вечеру дойдёт до -3 градусов. Снегопад не прекратится, но продолжится уже без дождя. Количество выпавших осадков ночью достигнет 2,7 миллиметра, утром – 4 миллиметров. Скорость ветра в субботу должна быть не выше 13 метров в секунду.

В воскресенье, 5 декабря, температура начнёт значительно понижаться: ночью она составит -4 градуса, затем -7 градусов – днём и -12 градусов – вечером. Небольшой снегопад пройдёт только утром и днём. Скорость ветра снизится до 8-9 метров в секунду. Осадков выпадет совсем мало – до 0,2 миллиметра.

Напомним, 30 ноября по Нижегородской области прошёлся ураган "Бенедикт", следствием которого стали 30 поваленных деревьев и четыре повреждённые кровли зданий. Скорость ветра во время урагана достигала 25 метров в секунду, о чём заранее предупреждали в МЧС, советуя не покидать свои дома. "Комсомольская правда" собрала подборку видео и фото с последствиями разгула стихии.