Нижегородскую область накрыл ураган «Бенедикт». Показываем последствия разрушений

Порывы ветра достигали 25 метров в секунду. Источник: Нижний Новгород |БЕЗ ЦЕНЗУРЫ|

Мощный ураган «Бенедикт» обрушился на Нижний Новгород и область вечером 30 ноября и продолжился в ночь на 1 декабря. Порывы ветра в это время достигали 25 метров в секунду, вследствие чего поваленными на землю оказались деревья, были повреждены крыши зданий, обрушены билборды и согнуты заборы.

Поваленные деревья накрывали собой автомобили. Источник: Говорит Саров

Результатом разгула стихии стало нарушение электроснабжения в 87 населенных пунктах региона и падение 34 деревьев. Сильный ветер также повредил кровли четырех зданий, среди которых детский сад в Арзамасском районе, пристрой к школе в Кулебаках, Дом Культуры в Навашинском округе и кафе в Ардатовском районе.

В 87 населенных пунктах региона пропадал свет. Источник: Нижний Новгород |БЕЗ ЦЕНЗУРЫ|

- Погибших и пострадавших от урагана нет, - уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

Однако неприятностей сильный ураган всё равно принес. Например, несладко пришлось автовладельцу, оставившему свое транспортное средство у дома №4А на улице Петрищева в Дзержинске. Там на машину рухнул забор.

Погибших и пострадавших от урагана нет. Источник: Нижний Новгород |БЕЗ ЦЕНЗУРЫ|

В Сарове из-за ветра высокое дерево упало на рекламный щит и вместе с ним рухнуло вниз, частично накрыв собой машину на оживлённой дороге.

В Сарове рухнуло дерево и рекламный щит. Источник: Говорит Саров

Неприятный случай произошел и на дороге между посёлками Дачное и Колодкино, которые находятся недалеко от Дзержинска. Там поваленное ветром дерево перегородило дорогу и в этом же месте произошло ДТП.

Ветер повалил 34 дерева. Фото: Ольга Начаркина

Прибывшие на место происшествия сотрудники ДПС принялись разбираться с причиной аварии, тем временем приезжающие автомобилисты вынуждены были продолжить свой путь по объездной дороге. Однако вскоре среди водителей нашёлся человек с бензопилой, который решил расчистить дорогу. Совместными усилиями нижегородским водителям удалось в короткий срок убрать упавшее дерево и спокойно разъехаться по домам.

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