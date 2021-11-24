Нижний Новгород
ФотоВидеоCovid-19 в Нижнем НовгородеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Нижний Новгород
ФотоВидеоCovid-19 в Нижнем НовгородеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Нижний Новгород
-3°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество24 ноября 2021 18:05

Памятник животным, пострадавшим от рук человека, торжественно открыли в Нижнем Новгороде

Памятник посвящен собакам, отравленным догхантерами
Мария СОРОКИНА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Памятник животным, пострадавшим от рук человека. Фото предоставила Лара Саплина.

Памятник животным, пострадавшим от рук человека. Фото предоставила Лара Саплина.

Памятник животным, пострадавшим от рук человека, торжественно открыли в Канавинском районе Нижнего Новгорода 24 ноября. Он размещен в Канавинском сквере рядом с кинологической площадкой. На мероприятии присутствовали представители районной администрации, зоозащитники и неравнодушные граждане.

Иоржественное открытие памятника. Фото предоставила Лара Саплина.

Иоржественное открытие памятника. Фото предоставила Лара Саплина.

Волонтер движения «Зоопатруль» Лара Саплина вместе с сыном приняла участие в церемонии открытия. Она рассказала «Комсомолке», что памятник обошелся в 200 тысяч рублей. Половину суммы собрали волонтеры.

Зоозащитница Ирина Таланина добавила, что дизайн памятника создали в одной из ритуальных компаний города. Работа над проектом началась летом этого года. Идея памятника вошла в число 67 победителей конкурса городских проектов «Моя инициатива». На реализацию проекта было выделено 100 тысяч рублей, еще столько же собрали сами нижегородцы, а районная администрация выделила место под объект.

Волонтеры и собаки на открытии памятника. Фото предоставила Лара Саплина.

Волонтеры и собаки на открытии памятника. Фото предоставила Лара Саплина.

В продолжение слов коллеги Лара Саплина подробнее рассказала об идее памятника.

- На книжке нарисованы две собачки и выгравированная лапка, к которой можно приложить свою руку. Эта лапка является своеобразной фишкой памятника - лапка доброты, милосердия и той самой боли, которую испытали эти животные. На этот памятник можно положить руку и понять всю боль и слезы животных, которых потравили почти год назад в Канавинском районе, - добавила она.

Она добавила, что в результате действий догхантеров тогда погибли 23 собаки, причем некоторые из них были домашними. Трупы восьми собак нашли совсем рядом с церковью на Гордеевской, 141В, что в общем-то многое говорит об отравителях.

- Этот памятник в большей степени посвящен собакам Жульке и Толстушке. Они умирали в жестоких муках. Этих собак мы кормили, ухаживали за ними. Еще одна отравленная собака осталась жива, но стала инвалидом. Владельцы автомойки построили ей теплую и уютную будку, в которой она теперь живет, - поделилась подробностями волонтер.

Собака на открытии памятника. Фото предоставила Лара Саплина.

Собака на открытии памятника. Фото предоставила Лара Саплина.

Кстати, это не первый в России памятник пострадавшим от людской жестокости животным. Так, в Санкт-Петербурге ранее установили памятник рыжему коту Кузе, замученному живодерами из Северодвинска. Еще один памятник бездомным животным расположен в парке «Музеон» в Москве.

- На открытии тогда присутствовали Леонид Агутин, Лариса Долина и другие знаменитости. Также присутствовали некоторые волонтеры, - вспоминает собеседница.

Открытие памятника бездомным животным, к сожалению, вызвало не только позитивный отклик. Буквально спустя несколько часов волонтеры узнали о новых планах догхантеров.

- У нас есть скриншоты комментариев, что догхантеры хотят облить этот памятник краской и мы знаем, что они продолжат травить собак – вздыхает Лара.

И все же зоозащитники не теряют надежду, что в этих людях осталось хоть немного сострадания к братьям наших меньшим, и что живодеров отныне будут наказывать, но не поддерживать.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Страдала и билась в судорогах

Нижегородские догхантеры отравили домашнюю хаски (подробности)

Кузю мучили неделю, пока не умер, и смаковали детали

Пара из Северодвинска вела интернет-дневник издевательств над животным (подробности)

Живой уголок: новости и интересное