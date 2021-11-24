Памятник животным, пострадавшим от рук человека, торжественно открыли в Нижнем Новгороде

Памятник животным, пострадавшим от рук человека. Фото предоставила Лара Саплина.

Памятник животным, пострадавшим от рук человека, торжественно открыли в Канавинском районе Нижнего Новгорода 24 ноября. Он размещен в Канавинском сквере рядом с кинологической площадкой. На мероприятии присутствовали представители районной администрации, зоозащитники и неравнодушные граждане.

Иоржественное открытие памятника. Фото предоставила Лара Саплина.

Волонтер движения «Зоопатруль» Лара Саплина вместе с сыном приняла участие в церемонии открытия. Она рассказала «Комсомолке», что памятник обошелся в 200 тысяч рублей. Половину суммы собрали волонтеры.

Зоозащитница Ирина Таланина добавила, что дизайн памятника создали в одной из ритуальных компаний города. Работа над проектом началась летом этого года. Идея памятника вошла в число 67 победителей конкурса городских проектов «Моя инициатива». На реализацию проекта было выделено 100 тысяч рублей, еще столько же собрали сами нижегородцы, а районная администрация выделила место под объект.

Волонтеры и собаки на открытии памятника. Фото предоставила Лара Саплина.

В продолжение слов коллеги Лара Саплина подробнее рассказала об идее памятника.

- На книжке нарисованы две собачки и выгравированная лапка, к которой можно приложить свою руку. Эта лапка является своеобразной фишкой памятника - лапка доброты, милосердия и той самой боли, которую испытали эти животные. На этот памятник можно положить руку и понять всю боль и слезы животных, которых потравили почти год назад в Канавинском районе, - добавила она.

Она добавила, что в результате действий догхантеров тогда погибли 23 собаки, причем некоторые из них были домашними. Трупы восьми собак нашли совсем рядом с церковью на Гордеевской, 141В, что в общем-то многое говорит об отравителях.

- Этот памятник в большей степени посвящен собакам Жульке и Толстушке. Они умирали в жестоких муках. Этих собак мы кормили, ухаживали за ними. Еще одна отравленная собака осталась жива, но стала инвалидом. Владельцы автомойки построили ей теплую и уютную будку, в которой она теперь живет, - поделилась подробностями волонтер.

Собака на открытии памятника. Фото предоставила Лара Саплина.

Кстати, это не первый в России памятник пострадавшим от людской жестокости животным. Так, в Санкт-Петербурге ранее установили памятник рыжему коту Кузе, замученному живодерами из Северодвинска. Еще один памятник бездомным животным расположен в парке «Музеон» в Москве.

- На открытии тогда присутствовали Леонид Агутин, Лариса Долина и другие знаменитости. Также присутствовали некоторые волонтеры, - вспоминает собеседница.

Открытие памятника бездомным животным, к сожалению, вызвало не только позитивный отклик. Буквально спустя несколько часов волонтеры узнали о новых планах догхантеров.

- У нас есть скриншоты комментариев, что догхантеры хотят облить этот памятник краской и мы знаем, что они продолжат травить собак – вздыхает Лара.

И все же зоозащитники не теряют надежду, что в этих людях осталось хоть немного сострадания к братьям наших меньшим, и что живодеров отныне будут наказывать, но не поддерживать.

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