«Умирают в страшных мучениях»: В Нижнем Новгороде догхантеры отравили 25 собак после случая нападения на ребенка

Собаку по кличке Толстушка знал весь Гордеевский пятачок. Фото: соцсети

Нижегородские зоозащитники бьют тревогу: в последние пару недель в городе массово гибнут собаки от отравления неизвестным веществом. Большинство трупов было найдено на Гордеевке в Канавинском районе.

«К нам поступает много собак со схожими признаками отравления. На сегодня мы имеем двадцать трупов бездомных собак и пять владельческих», -приводит неутешительную статистику директор ООО «Зоозащита-НН» Владимир Гройсман.

Собаки Толстушка и Жуля много лет обитали на Гордеевском пятачке, их хорошо знали все местные жители и продавцы расположенного здесь торгового центра «Шайба». Но 24 февраля их кто-то отравил. Толстушка скончалась сразу, а Жулю успели доставить в ветеринарный госпиталь, но, к сожалению, спасти ее не смогли.

Жуля умерла не сразу: ее успели доставить в ветеринарный госпиталь. Фото: Татьяна Акимова

«Девочка красавица и умница, она никогда не была домашней, но все, кто с ней знаком, знают, какая она ласкушка», – вспоминает зоозащитница Татьяна Акимова о Жуле.

Очевидцы рассказывают, что животные умирают в страшных мучениях. Сразу четыре собачьих трупа было найдено около автомойки на улице Гордеевской.

«Собаки были не агрессивные, все с бирками», - разводят руками местные жители.

Зоозащитники уверены, что причиной активизации догхантеров стал недавний случай в Сормовском районе, когда дворовая собака покусала 11-летнего мальчика: у ребенка осталась рана на лице. После того, как этот инцидент получил огласку в СМИ, догханетеры в соседнем районе вышли на тропу войны. Жертвами убийц становятся не только бродячие собаки, но и домашние питомцы. В связи с этим зоозащитники предупреждают владельцев собак, что на прогулке любимца следует держать на поводке и в наморднике и ни в коем случае не давать подбирать что-либо с земли и запрещать четвероногим даже нюхать подозрительные предметы.

Трупы собак находят по всему микрорайону. Фото: соцсети

Что за вещество стало причиной гибели собак на Гордеевке, покажет экспертиза. Это позволит ветеринарам подобрать максимально эффективное лечение для пострадавших братьев наших меньших.

«После проведенной экспертизы нами будет написано заявление в правоохранительные органы», - сказал «Комсомолке» директор «Зоозащиты-НН» Владимир Гройсман.