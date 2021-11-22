Портал «Антиснег» больше недоступен. Рассказываем, как пожаловаться на плохую уборку снега в Нижнем Новгороде

Функционал сайта "Антиснег" был интегрирован в другую интернет-платформу. Фото: Пресс-служба администрации г. Н.Новгорода

Администрация Нижнего Новгорода отказалась от использования интерактивного портала «Антиснег», посвященного зимним проблемам города. Об этом «КП – Нижний Новгород» сообщили в департаменте цифровой трансформации мэрии.

Портал «Антиснег» проработал три сезона: он был запущен в ноябре 2018 года, а сейчас при попытке перейти на сайт браузер выдает ошибку. Однако при желании нижегородцы все-таки смогут сообщить чиновникам о качестве уборки дорог: функционал портала частично был перенесен на новый ресурс.

- Портал «Антиснег - Нижний Новгород» (antisnegnn.ru) был интегрирован в платформу «Лобачевский» и как отдельный сайт больше не доступен. Карта онлайн-движения уборочной техники перенесена в раздел «Интерактивная карта» платформы «Лобачевский», - пояснили «Комсомолке» в департаменте цифровой трансформации мэрии.

На этой карте в реальном времени отображается снегоуборочная техника, которая работает на улицах города прямо сейчас. Однако увидеть, сколько всего единиц убирают тот или иной район, а также узнать тип техники на новой карте не представляется возможным. Также как и посмотреть по каждому району, сколько жалоб от его жителей поступило на плохую уборку снега и сколько из них уже отработано.

На портале "Антиснег" можно было увидеть количество жалоб по каждому району.

Еще одно важное отличие старого портала «Антиснег» от платформы «Лобачевский» состоит в том, что раньше оставить жалобу мог любой интернет-пользователь, теперь же это можно будет сделать только через портал госуслуг.

К слову, на сайте «Лобачевский» можно оставить заявку не только по поводу уборки снега, но также обратиться к чиновникам по вопросам озеленения, благоустройства, культурно-досуговой деятельности, безопасности и другим проблемам.

Сейчас Нижегородская область находится во власти циклона «Ульрих», который накрыл регион в минувшие выходные. В субботу на областной центр обрушился сильный снегопад, а сегодня синоптики обещают метель, которая может продлиться всю ночь.