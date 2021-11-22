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Общество22 ноября 2021 14:26

Портал «Антиснег» больше недоступен. Рассказываем, как пожаловаться на плохую уборку снега в Нижнем Новгороде

Администрация Нижнего Новгорода отказалась от портала «Антиснег»
Ирина ШВЫРКАЕВА
Ирина ШВЫРКАЕВА
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Функционал сайта "Антиснег" был интегрирован в другую интернет-платформу.

Функционал сайта "Антиснег" был интегрирован в другую интернет-платформу.

Фото: Пресс-служба администрации г. Н.Новгорода

Администрация Нижнего Новгорода отказалась от использования интерактивного портала «Антиснег», посвященного зимним проблемам города. Об этом «КП – Нижний Новгород» сообщили в департаменте цифровой трансформации мэрии.

Портал «Антиснег» проработал три сезона: он был запущен в ноябре 2018 года, а сейчас при попытке перейти на сайт браузер выдает ошибку. Однако при желании нижегородцы все-таки смогут сообщить чиновникам о качестве уборки дорог: функционал портала частично был перенесен на новый ресурс.

- Портал «Антиснег - Нижний Новгород» (antisnegnn.ru) был интегрирован в платформу «Лобачевский» и как отдельный сайт больше не доступен. Карта онлайн-движения уборочной техники перенесена в раздел «Интерактивная карта» платформы «Лобачевский», - пояснили «Комсомолке» в департаменте цифровой трансформации мэрии.

На этой карте в реальном времени отображается снегоуборочная техника, которая работает на улицах города прямо сейчас. Однако увидеть, сколько всего единиц убирают тот или иной район, а также узнать тип техники на новой карте не представляется возможным. Также как и посмотреть по каждому району, сколько жалоб от его жителей поступило на плохую уборку снега и сколько из них уже отработано.

На портале "Антиснег" можно было увидеть количество жалоб по каждому району.

На портале "Антиснег" можно было увидеть количество жалоб по каждому району.

Еще одно важное отличие старого портала «Антиснег» от платформы «Лобачевский» состоит в том, что раньше оставить жалобу мог любой интернет-пользователь, теперь же это можно будет сделать только через портал госуслуг.

К слову, на сайте «Лобачевский» можно оставить заявку не только по поводу уборки снега, но также обратиться к чиновникам по вопросам озеленения, благоустройства, культурно-досуговой деятельности, безопасности и другим проблемам.

Сейчас Нижегородская область находится во власти циклона «Ульрих», который накрыл регион в минувшие выходные. В субботу на областной центр обрушился сильный снегопад, а сегодня синоптики обещают метель, которая может продлиться всю ночь.

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