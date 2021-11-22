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Общество22 ноября 2021 13:48

Сильная метель накроет Нижегородскую область вечером 22 ноября

Снегопад может продлиться всю ночь
Ирина ШВЫРКАЕВА
Ирина ШВЫРКАЕВА
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Сильная метель накроет Нижегородскую область вечером 22 ноября

Сильная метель накроет Нижегородскую область вечером 22 ноября

Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

Шквалистый ветер и метель ожидаются в Нижнем Новгороде и местами по области в ближайшие 1-3 часа. Об этом сообщает пресс-служба регионального НУ МЧС.

По прогнозу синоптиков, отдельные порывы северо-западного ветра могут достигать 18 метров в секунду. Метель может продлиться всю предстоящую ночь.

К слову, сильный ветер будет испытывать на прочность нижегородцев всю неделю, а в ночь на среду в регионе ударят настоящие морозы. В Нижнем Новгороде синоптики обещают понижение температуры до -14 градусов. Правда, к выходным вновь потеплеет до околонулевых значений.

Напомним, снегопады в последние дни в регионе связаны с циклоном "Ульрих", который формировался в акватории Гренладского моря на стыке столкновения тёплого течения Гольфстрим и холодного Лабрадорского течения.