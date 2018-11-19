В Нижнем Новгороде появился портал по контролю за уборкой снега

В субботу, 17 ноября, когда на Нижний Новгород обрушился ледяной дождь, мэр Нижнего Новгорода заявил о запуске системы «Антиснег».

- Работу дорожной техники можно наблюдать в режиме онлайн с помощью нового ресурса на сайте антиснегнн.рф. Он запущен в тестовом режиме, - написал глава города на своей странице в Фейсбуке.

Так выглядит интерфейс нижегородского портала "Антиснег".

О том, что в столице Приволжья появится чудо-ресурс, на котором горожане смогут в режиме реального времени наблюдать за работой снегоуборочной техники, сообщалось в конце прошлой зимы. Администрация обещала, что на специальном сайте можно будет смотреть, где снег убран, а куда соваться пока не стоит, а также оставлять заявки на уборку снега в любой точке города. Муниципалитет слово сдержал.

- Задача «Антиснега» - сделать максимально прозрачным и объективным все, что происходит с уборкой в городе. Важно, что на карте можно будет увидеть, какая организация закреплена за конкретной территорией, - уточнил Владимир Панов на брифинге 19 ноября.

Получилось реализовать и «цветовую» задумку. Как только в городе или конкретном районе выпадает снег, все магистрали и подъезды к ним окрашиваются на карте в красный. А после того, как по ним проедется спецтехника, цвет тревоги сменяется зеленым.

Заместитель мэра по информационным технологиям Алексей Карапузов рассматривает «Антиснег» как инструмент общественного контроля. По его словам, правила работы системы размещены на главной странице.

- Чтобы поучаствовать в работе портала, необходимо пройти простую регистрацию и авторизироваться. После можно подать заявку, посмотреть информацию о дорожной технике и высказаться свои пожелания по работе ресурса, - пояснил чиновник.

Кстати, там же можно отслеживать статус исполнения заявки. В случае если заявка пользователя относится к территории, которую обслуживает домоуправляющая компания, специалисты «Антиснега» переводят заявку в систему «Наш Нижний».

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