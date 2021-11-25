«Не подходила близко, но и не спешила убегать»: Лисицу снова заметили в нижегородском кремле

Рыжая плутовка вышла в метель не только погулять, но и поискать съедобного. Фото: скрин из видео. Источник: Павел Деньжонков (@tutnedaleko в Instagram)

Лису вновь заметили в самом центре Нижнего Новгорода – плутовка гуляла и резвилась в снегу прямо на территории кремля. Заснять её на видео удалось местному жителю Павлу Деньжонкову.

Встретить рыжую красавицу посчастливилось вечером 24 ноября, когда мужчина вместе с коллегами разбирал аппаратуру у служебного входа в Кремлевский концертный зал. В первые секунды нижегородцы и не поняли, что это за четвероногий зверёк заглянул к ним, но затем присмотрелись.

- Была сильная метель, сначала мы не обратили внимания, но потом, по длинному хвосту и острому носу идентифицировали лисицу, - рассказал «Комсомолке» Павел Деньжонков. - Она не подходила близко, но и не спешила убегать.

По словам мужчины, лиса не слишком охотно позировала перед камерой телефона, но успела поиграть сама с собой в догонялки. Ещё немного побегав вокруг и оценив ситуацию, лисица поняла, что ничего вкусненького тут не найдет и вскоре скрылась за сугробами.

Напомним, ранее власти заявляли, что на территории нижегородского кремля уже не первый год живет целое семейство лис и их довольно часто замечают горожане.

- Мы регулярно наблюдаем за ними и ведем учет. Живут они в норах - как на территории, так и за стенами Кремля, передвигаются по ливневой канализации, питаются мышами, птицами, - объяснял начальник отдела организации охраны, воспроизводства и использования охотничьих ресурсов министерства лесного хозяйства Нижегородской области Дмитрий Курочкин.

Кстати, в целях профилактики все лисы, обитающие на территории Кремля, были привиты от бешенства и никакой опасности местным не представляют.

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