2019-10-22T13:27:04+03:00
Дом. Семья

«Прописалась в кремле»: Лиса снова замечена в центре Нижнего Новгорода

Дикое животное не спешит набрасываться на местных жителей [видео]
Анна МИГАЛОВА
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Вероятно, по кремлю гуляет все та же лисица, которая была замечена в начале октября на площади Минина.Вероятно, по кремлю гуляет все та же лисица, которая была замечена в начале октября на площади Минина.
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Рыжая бестия вновь замечена в центре приволжской столицы. В этот раз плутовка решила прогуляться по территории Нижегородского кремля. Встречу с лисой очевидец снял на камеру мобильного телефона.

Лиса гуляет по территории Нижегородского кремля.Видео: https://vk.com/typical_nn

На кадрах показано, как дикое животное шныряет по скверу между зданием городской администрацией и филиалом ГЦСИ «Арсенал». На человека особо не реагирует, так, пару раз поднимает морду, смотрит на снимающего ее, а после вновь утыкается носом в землю.

- Похоже, рыжая плутовка окончательно прописалась в кремле. Может, работу ищет или по блату пустили? - шутит паблик «Типичный Нижний».

Вероятно, по кремлю гуляет все та же лиса, которая была замечена в начале октября на площади Минина и Пожарского. Тогда животное позволило подойти к себе поближе, ничуть не испугавшись людей. Не обращая внимания на изумленных нижегородцев, она продолжила бегать по траве и вокруг лавочек рядом с центральным фонтаном, после чего направилась в сторону кремля.

Необычное видео с лисицей сняли жители Богородского района в минувшие выходные. Они встретили плутовку в чистом поле. Вопреки ожиданиям рыжая красавица не только не убежала от попавшихся ей незнакомцев, а отведала предложенный ими банан.

ВАЖНО!

Если вас укусила бешеная лиса, в месте укуса ощущается зуд, тянущая и ноющая боль. Иногда рубец воспаляется. Повышается температура. Нарушается сон. Под влиянием какого-либо раздражителя внезапно развивается приступ болезни. Раздражителями могут быть скрип двери, плеск воды и так далее. Приступы сопровождаются судорогами, возникающими при виде воды или даже упоминании о ней, сочетающимися с болезненными спазмами мышц глотки, нарушением дыхания. Способ лечения один - бегом к врачу.

ВЫРЕЖИ И СОХРАНИ

В случае появления дикого животного в черте города рекомендуется обращаться на круглосуточную линию «Зеленый телефон» по номеру 433-22-11 или единому номеру 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

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