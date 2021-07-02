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Дом. Семья2 июля 2021 22:00

«Проверил ход работ»: Лисенок забрался на крышу нижегородского кремля

Как оказалось, на территории кремля их живёт целое семейство
Кристина БЕРБАСОВАКристина БЕРБАСОВА
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Опасности эти лисы не представляют, они все привиты от бешенства. Фото: Instagram Глеба Никитина.

Опасности эти лисы не представляют, они все привиты от бешенства. Фото: Instagram Глеба Никитина.

Рыжего прохвоста вновь смогли запечатлеть на территории нижегородского кремля. Правда, в этот раз лисёнок не просто прогуливался по местности, а взобрался на крышу одной из башен и «проверил» ход благоустройства.

В первую очередь, лисёнок удостоверился в том, что стены и башни кремля нисколько не пострадали от нападок стихии, ведь накануне на Нижний Новгород обрушился сильный ураган. В последний раз такое бушующее погодное явление было в городе в мае 2018 года и принесло с собой много ущерба, в частности, в кремле было повреждено более километра кровли.

- В этом же году обошлись без таких последствий, поэтому можно сказать, что качество ремонтных и реставрационных работ было проверено стихией, - отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин на своей странице в Instagram. - Сегодня его проверила и эта лиса.

Как оказалось, на территории нижегородского кремля уже не первый год живет целое семейство лис и недавно у них появились лисята. Нижегородцы такой новости удивились и решили уточнить, где же живут лисы при такой реконструкции?

- Они живут в норах, как на территории, так и за стенами Кремля, передвигаются по ливневой канализации, питаются мышами, птицами, - рассказал глава региона. - Рабочие им не мешают.

К тому же пушистые рыжики вовсе не представляют никому опасности – их всех привили от бешенства, также за ними регулярно наблюдают специалисты и ведут учёт.

- Осенью, когда лисята подрастут, возможно, их отловят и отвезут в лес, но это уже специалистам решать, - подытожил Глеб Никитин.

Напомним, несколько лет назад нижегородцы уже замечали рыжую плутовку в центре приволжской столицы. Тогда лиса, словно у себя дома, гуляла по территории Нижегородского кремля.

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