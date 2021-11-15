Нижний Новгород завалит снегом на неделе с 15 по 21 ноября

В среду снег будет идти весь день, потеплеет до +1. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Переменчивая, но снежная погода ожидается в Нижнем Новгороде в период с 15 по 19 ноября. По данным сервиса Яндекс.Погода, в начале недели возможны легкие морозы, но ближе к пятнице потеплеет.

Так, в понедельник, 15 ноября, утром и днем синоптики прогнозируют осадки в виде снега. Температура воздуха составит от -4 до -1 градуса, а к вечеру похолодает до -8. Температура -8…-5 продержится и ночью, но осадки прекратятся. Ветер переменчивый до 5,5 метров в секунду.

На следующий день, 16 ноября, днем будет малооблачно. Снег пойдет лишь вечером. В светлое время суток воздух прогреется до -2, а к ночи потеплеет до -1. Умеренный западный ветер будет дуть со скоростью до 7,3 метров в секунду.

В среду снег будет идти весь день. Кроме того, потеплеет до -1…+1, ожидается легкий ветер.

18 ноября без осадков, но чуть холоднее, -1 днем и -3 ночью. Ветер юго-западный временами до 4,7 метров в секунду.

Последний день рабочей недели обещает быть снежным. Утром -3…-2, днем и вечером постепенно будет становиться теплее, а ночью ожидается 0 градусов. Возможен слабый юго-западный ветер – до 3,9 метров в секунду.

Кроме того, всю неделю ожидается высокая до 92% влажность. Атмосферное давление будет колебаться от 763 (в понедельник) до 747 (в пятницу) миллиметров ртутного столба. Это близко к норме, но все же выходит за рамки средних значений.

Отметим, что в связи с осадками и гололедицей возможен рост дорожно-транспортных происшествий в регионе. Автолюбителей призывают быть предельно внимательными на дорогах.

Ранее сообщалось, что в связи с погодными условиями, нижегородские дорожные службы перешли на усиленный режим работы.