Пять человек пострадали в ДТП с грузовиком в Нижегородской области
Фото: ГУ МВД по Нижегородской области
Пять человек, включая несовершеннолетнего, пострадали в ДТП с грузовиком в Дивеевском районе Нижегородской области сегодня, 13 ноября. Но, к счастью, никто не погиб. Происшествие случилось на трассе "Дивеево-Сатис". Подробностями поделились в ГУ МВД России по региону.
Погибших в ДТП нет.
Фото: ГУ МВД по Нижегородской области
По информации ведомства, авария произошла около десяти часов утра. 21-летний водитель легковушки "ВАЗ 2110" не сохранил безопасную дистанцию, отчего врезался в грузовик "Фольцваген". В результате его отбросило на встречную полосу движения, где "ВАЗ 2110" столкнулся с легковым "ВАЗ 2106".
– В результате ДТП 5 пассажиров обратились за медицинской помощью, один из них несовершеннолетний. На место выезжал и.о. начальника МО МВД России "Дивеевский", сотрудники ГИБДД. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, – резюмировали в МВД региона.
ФОТО: "Регион-52 | Нижний Новгород"
В ведомстве также предоставили фотографии с места ДТП, на которых видны последствия серьёзного удара "лоб в лоб" двух автомобилей. Капоты обеих легковушек смяты как консервные банки. На фотографиях из социальных сетей, которыми поделились очевидцы происшествия, виден лежащий на боку грузовик.
ФОТО: "Регион-52 | Нижний Новгород"
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