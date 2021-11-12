Массовая авария под Нижним Новгородом: Пять фур и легковушка столкнулись на трассе М-7. Фото: ОПБДД УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области

Страшная авария произошла днем 12 ноября в Лысковском районе Нижегородской области – сегодня там столкнулись пять фур и один легковой автомобиль. В результате ДТП один человек погиб, еще трое пострадали.

- По предварительным данным, авария произошла в 14:15 12 ноября на 525-м километре трассы М-7 в Лысковском районе, - сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области. – Там столкнулись сразу шесть транспортных средств, из них пять большегрузов и один легковой автомобиль. При ДТП один человек получил травмы, несовместимые с жизнью. Еще три человека пострадали.

В результате ДТП один человек погиб, еще трое пострадали. Фото: ОПБДД УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области

Сейчас на место происшествия уже выехали заместитель начальника ГУ МВД России по Нижегородской области генерал-майор юстиции Равиль Белев и заместитель начальника УГИБДД области полковник полиции Александр Азовцев.

- Двое пострадавших в ДТП, произошедшем на 525 км трассы «М7», были доставлены в ближайшую центральную районную больницу, - рассказали в региональном Минздраве. - Пострадавшие - братья-близнецы, получили травмы средней и лёгкой степени тяжести, оба от госпитализации.

Учитывая, что трасса М-7 является одним из самых важных транспортных магистралей, сотрудники ГИБДД предпринимают все меры, чтобы обеспечить бесперебойное движение по трассе.

Организован объезд места аварии - со стороны Воротынца движение отведено влево. Фото: ОПБДД УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области

- Организован объезд места аварии - со стороны Воротынца движение отведено влево – в сторону Спасского, со стороны Кстово – на 524 километре трассы «М-7» - вправо в сторону Спасского, - рассказали в региональном УГИБДД.

Напомним, за сегодняшний день это уже вторая крупная авария в Нижегородской области. В Богородском районе водитель автобуса, не справившись с управлением, съехал с дороги. В результате за медицинской помощью обратились шесть из 10 пассажиров. Сам водитель от помощи медиков отказался, отделавшись ушибами.