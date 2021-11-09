«До декабрьских праздников не доживем»: Нижегородские рестораторы терпят колоссальные убытки от коронавирусных ограничений

Выручка нижегородских ресторанов упала на 80% из-за коронавирусных ограничений. Фото: Иван МАКЕЕВ

Выручка нижегородских ресторанов сократилась минимум на 80% в период нерабочих дней, когда предприятия общепита были закрыты для посетителей и работали лишь на доставку и на вынос. Об этом рассказал глава Представительства Федерации рестораторов и отельеров по Нижегородской области Александр Котюсов.

- В деньгах это 10-15%, максимум 20% от обычных оборотов. Этих денег хватало только на зарплату двух поваров и одного приемщика звонков и заказов, ну и, может, ещё на оплату нагоравшего электричества! Все, больше ни на что, - рассказал ресторатор.

К тому же, по его словам, многие рестораны не могли работать на доставку из-за специфики существующих в меню блюд, которые доставить «по-хорошему» никак не получится – например, суточные щи или студень.

С 8 ноября кафе открылись, но посетителей пускают только при наличии QR-кода, поэтому о полноценной работе и возвращении на прежний уровень по доходам говорить не приходится. По прогнозам ресторатора, в ноябре посещаемость (а значит, и выручка) ресторанов упадет процентов на 75.

- Именно такие цифры уже есть в тех регионах, где коды ввели в октябре – например, в той же Казани. С подобными цифрами мы не доживём до декабрьских праздников. Во всяком случае, без государственной поддержки. Ближайший месяц покажет, сможет ли ресторанная отрасль устоять в новых реалиях. Хочется верить, что сможет! Рассчитываю на помощь властей всех уровней в это непростое время, - подытожил господин Котюсов. Также он выразил надежду, что в нижегородских ресторанах по примеру Москвы в ближайшее время всё-таки отменят QR-коды.

Проблемы ресторанного бизнеса станут главной темой обсуждения на сегодняшней встрече рестораторов с бизнес-омбудсменом Борисом Титовым. Александр Котюсов в ходе конференции намерен рассказать о сложившейся в регионе ситуации и озвучить предложения по поддержке отрасли.

-На мой взгляд, самое главное сейчас для нашей отрасли добиться скорейшей отмены QR-кодов при посещении общепита, а на время их действия получить от государства и региональной власти адекватную поддержку, - заявил Александр Котюсов.

По его словам, поддержка может выражаться в отсрочках платежей по коммунальным услугам и моратории на их отключение за неуплату, обнулении государственной и муниципальной аренды, моратории на проверки, не связанные с ковидом и помощи в реструктуризации кредитов.

Напомним, последними изменениями в указ о введении режима повышенной готовности на территории Нижегородской области введены QR-коды для вакцинированного населения. Граждане, по той или иной причине не имеющие этого кода, не должны допускаться в торговые центры, кинотеатры и другие учреждения. Сейчас нижегородцы без QR-кодов могут посетить только продуктовые магазины, аптеки и больницы. Неделей ранее представители нижегородских торговых центров и кинотеатров обратились с открытым письмом к губернатору и правительству Нижегородской области с просьбой отменить QR-коды на территории региона, однако власти заявили, что отменять коды пока не планируется.

- Все это дает возможность организациям работать с достаточным уровнем загрузки, - заявили в региональном правительстве. - Для снятия данных ограничений в настоящее время оснований пока нет.