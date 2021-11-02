Мелик-Гусейнов объяснил важность введения QR-кодов в Нижегородской области

Заместитель губернатора региона, министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов объяснил важность введения QR-кодов на территории Нижегородской области. Более того, он призвал владельцев торговых центров, предприятий, фитнес-центров и прочих общественных мест проверять наличие кодов у всех посетителей. Об этом министр написал в своём Instagram.

– Я не смогу убедить тех, кто до сих пор думает, что это какой-то каббалистический или дьявольский знак. Но мыслящие люди поймут, – уверен Давид Валерьевич. – Этот код также позволяет сократить число цепочек передачи вируса. В места скопления людей временно надо пропускать тех, кто в меньшем риске (привитые и переболевшие). Это принцип сохранения жизней тех, кто не переболел и всё ещё не вакцинировался.

Министр в том числе подчеркнул, что это не задача обделить кого-то в правах – это задача спасти сотни человеческих жизней.

– Именно так рекомендую думать, когда речь идёт об ограничительных мерах. Помогите нам помогать. Боремся за каждого! – завершил своё обращение замгубернатора.

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