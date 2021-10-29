Нижний Новгород попал в тройку городов, лидирующих по росту цен на недвижимость. Фото: Екатерина КУРГУЗОВА

Нижний Новгород вошел в число городов, лидирующих по росту цен на вторичном рынке недвижимости. Столица Приволжья оказалась на третьем месте после Краснодара и Екатеринбурга, пишет РИА Недвижимость со ссылкой на аналитику консалтинговой группы SRG.

По данным компании, в Нижнем Новгороде стоимость жилья на «вторичке» за октябрь выросла на 5,04%. В Краснодаре и Екатеринбурге стоимость взлетела на 15,55% и 5,3% соответственно.

Как отмечают эксперты, именно в октябре рост цен на недвижимость оказался наибольшим.

- Это может быть обусловлено вымыванием недорогих лотов и медленным пополнением вторичного рынка новым объемом предложения, - пояснили в SRG.

На четвертом месте по месячной динамике цен на «вторичку» оказалась Казань (+4,62% в октябре), на пятом – Москва (+4,09%). Наименьший рост цен на жилье отмечался в Санкт-Петербурге и Волгограде - 1,97% и 1,64% соответственно.

К слову, в последние год-полтора цены на жилье в России взлетели больше чем в два раза – как утверждают эксперты, это связано с действием льготной ипотеки. В Нижнем Новгороде по сравнению в 2020 годом цены на жилье на вторичном рынке выросли на 64%. По итогам третьего квартала 2021 года составляет 108 462 рублей – такие данные приводит Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области.

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