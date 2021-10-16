Самые дорогие квартиры в Сарове, Арзамасе и Нижнем Новгороде: названы цены на недвижимость по районам Нижегородской области

Названы районы с самыми дорогими квартирами в Нижегородской области. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В последние год-полтора цены на жилье в России взлетели больше чем в два раза – как утверждают эксперты, это связано с действием льготной ипотеки. Нижегородская область не стала исключением: жители региона в полной мере на себе ощутили, насколько «кусачими» стали цены на жилье.

В Нижнем Новгороде по сравнению в 2020 годом цены на жилье на вторичном рынке выросли на 64%. К слову, в областном центре одни из самых дорогих квартир в регионе – стоимость квадратного метра на «вторичке» по итогам третьего квартала 2021 года составляет 108 462 рублей – такие данные приводит Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области. Это вполне обоснованно, ведь Нижний Новгород – крупный мегаполис, в котором сосредоточена большая часть деловой и экономической жизни региона.

Практически не уступает Нижнему по стоимости жилья Саров. По итогам третьего квартала стоимость квартиры на «вторичке» здесь в среднем составляет 107 761 рублей за «квадрат». А во втором квартале этого года стоимость квартир в Сарове даже превышала нижегородский ценник: 102 219 рублей против 101 873 рублей за квадратный метр! Вероятно, это связано в тем, что Саров – закрытый город, здесь расположен федеральный ядерный центр и уровень жизни значительно выше среднего по области. Качество образования здесь тоже весьма высоко, благодаря чему саровские выпускники легко могут поступить на престижные факультеты столичных вузов. Кстати, этой осенью в Сарове открылся филиал МГУ.

Замыкает тройку лидеров по стоимости жилья Арзамас и, надо сказать, весьма неожиданно. Небольшой провинциальный городок с населением чуть больше 100 тысяч человек расположен в 112 километрах от Нижнего Новгорода. Сейчас средняя стоимость жилья на вторичном рынке в Арзамасе составляет 93 381 рублей, а еще несколько месяцев назад она была на уровне 55 тысяч рублей. Буквально за три месяца ценник взлетел на 70%! Возможно, это связано с тем, что город вошел в туристический кластер «Арзамас – Дивеево - Саров», который в ближайшие годы намерено развивать правительство. Кроме того, Арзамас планирует подать заявку на включение в «Золотое кольцо России». К слову, чуть в сторону от самого Арзамаса – и в районе недвижимость падает в цене до 67 тысяч рублей за «квадрат».

Немного уступает Арзамасу соседний Дивеевский район: здесь средняя цена на недвижимость составляет чуть больше 83 тысяч рублей. Это также объяснимо расположением здесь религиозных святынь и большим вниманием со стороны жителей столицы, некоторые из которых не против иметь дачу в здешних живописных местах.

В Кстовском районе стоимость одного квадратного метра на вторичном рынке жилья составляет 84,6 тысячи рублей, и это вполне объяснимо: в последнее время здесь идет активная застройка коттеджными поселками и многоквартирными домами. Многие, кто здесь живет, ежедневно ездят на работу в Нижний Новгород, благо это не так далеко.

Высокая цена на «вторичку» сложилась в Павловском районе – квадратный метр жилья здесь обойдется в среднем в 76 тысяч рублей, а вот в Дзержинске и на Бору цены куда скромнее – 63 тысячи и 61,5 тысячи рублей соответственно.

КОНКРЕТНО

Средняя рыночная стоимость 1 квадратного метра жилья на вторичном рынке в разных муниципалитетах Нижегородской области по итогам 3 квартала 2021 года (по данным регионального минстроя)

Средняя рыночная цена недвижимости на вторичном рынке в Нижегородской области. Часть 1