Назван ТОП-10 районов Нижегородской области с самым дешевым жильём

Самая дешевая недвижимость в Нижегородской области находится в Варнавинском районе. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В последнее время недвижимость в Нижнем Новгороде сильно подорожала: рост цен на квартиры на вторичном рынке составил 64% по сравнению с 2020 годом. Скромные однушки-гостинки в спальных районах продают за три миллиона, что уж говорить про более комфортное жилье. Там варианты без изысков в тех же спальных районах обойдутся уже в 5-7 миллионов рублей.

С такими ценами многим купить жилье в мегаполисе оказалось уже не по карману, поэтому нижегородцы стали поглядывать в сторону более отдаленных районов – там жилье в 3-5 раз дешевле, чем в Нижнем.

«Комсомолка» составила ТОП-10 районов Нижегородской области, где покупка недвижимости не ударит по карману. В отличие от областного центра, где стоимость за «квадрат» на вторичном рынке давно перешагнула за сотню тысяч, здесь еще можно купить жилье по скромной цене менее 36 тысяч рублей за «метр».

По данным Министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, самое доступное по цене жилье в Нижегородской области находится в Варнавинском районе. Средняя цена на «вторичке» здесь – 23, 7 тысячи рублей за квадратный метр. Судя по объявлениям на «Авито», там спокойно можно приобрести небольшую «трешку» даже за каких-то 750 тысяч рублей.

На втором месте по стоимости жилья Шарангский район. Здесь стоимость жилья составляет в среднем 29,8 тысячи рублей за квадратный метр. Огромного спроса на недвижимость здесь нет, поскольку поселение находится в большой удаленности от Нижнего Новгорода – более 280 километров, а также является совсем небольшим: население его составляет чуть больше 11 тысяч человек.

Замыкает тройку лидеров по самому доступному жилью Спасский район. Здесь можно приобрести жильё по цене 31,9 тысячи рублей за «квадрат». Район находится в 135 километрах восточнее Нижнего Новгорода, а население его – всего 9 тысяч человек. Цены недорогие, но и предложений о продаже недвижимости совсем мало.

КОНКРЕТНО

Районы Нижегородской области с самым дешевым жильём и стоимость за один квадратный метр на вторичной рынке

1. Варнавинский - 23750 рублей

2. Шарангский – 29811 рублей

3. Спасский – 31971 рублей

4. Навашинский – 33170 рублей

5. Большеболдинский - 33436 рублей

6. Пильнинский 33644 рублей

7. Ветлужский 34010 рублей

8. Сеченовский 34899 рублей

9. Бутурлинский 35347 рублей

10. Перевозский 35395 рублей

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В последние год-полтора цены на жилье в России взлетели больше чем в два раза – как утверждают эксперты, это связано с действием льготной ипотеки. Нижегородская область не стала исключением: жители региона в полной мере на себе ощутили, насколько «кусачими» стали цены на жилье (подробности).