Ракету, расписанную под хохлому в честь 800-летия Нижнего Новгорода, запустили в космос

Старт прошел успешно. Фото: Роскосмос.

Ракету-носитель «Союз-2.1а», расписанную под хохлому в честь 800-летия Нижнего Новгорода, отправили в космос. Запуск состоялся с космодрома «Байконур» в три часа ночи 28 октября, сообщает госкорпорация «Роскосмос», которая вела прямую трансляцию старта на своем Youtube-канале.

«Союз-2.1а» выведет на орбиту транспортный грузовой корабль «Прогресс МС-18», который доставит на МКС почти полторы тонны груза для членов экипажа: оборудование, средства медицинского контроля и санитарно-гигиеническое обеспечение, одежду, питание, материалы для научных космических экспериментов. Кроме того, на его борту находится 560 кг топлива дозаправки, 420 литров питьевой воды и 43 кг сжатого воздуха в баллонах средств подачи кислорода.

Ракета пробудет в полете двое суток. Фото: Роскосмос.

Старт ракеты прошел успешно: через 8 минут 48 секунд произошло разделение корабля и третьей ступени носителя, раскрылись солнечные батареи и антенны. По информации Роскосмоса, ракета вывела корабль на орбиту в штатном режиме.

Полет продлится двое суток: стыковка с российским сегментом Международной космической станции запланирована на 20 октября 04:34 по московскому времени.

Ракета-носитель «Союз-2.1а» была разработана и изготовлена в Ракетно-космическом центре «Прогресс» в Самаре. В честь 800-летия Нижнего Новгорода корабль был частично расписан под хохлому: традиционный узор нанесен кольцом по кругу корпуса, здесь же разными шрифтами написано число «800».

На ракету нанесена хохломская роспись. Фото: Роскосмос.

- В связи с празднованием в 2021 году 800-летия Нижнего Новгорода, а также в рамках соглашения о сотрудничестве Госкорпорации «Роскосмос» с правительством Нижегородской области на данную ракету нанесена символика празднования этого события, - рассказали в «Роскосмосе».

В 2021 году Нижний Новгород отмечает свое 800-летие. На протяжении всего года в городе проходили приуроченные к юбилею культурные события, а кульминацией праздника стало грандиозное гала-шоу, которое состоялось 21 августа на набережной Волги. Режиссером постановки стал Илья Авербух, участие в шоу приняли 560 артистов, среди которых много знаменитых нижегородцев. Поздравить жителей Приволжской столицы приехал даже президент России Владимир Путин, который выступил с торжественной речью перед началом гала-шоу.